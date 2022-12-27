Уже четвёртый: военный аналитик объяснил назначение нового командующего в российской армии

В России назначен новый командующий западным военным округом генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Его называют "человеком Суровикина и Пригожина". Он стал четвертым командующим округом с начала войны России против Украины.

Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, западный округ отвечает за охрану российских интересов России в западной ее части, в том числе со странами НАТО.

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Оружие и тактика НАТО имеют мощный результат

Он подчеркнул, что, учитывая негативное отношение России к НАТО и ее понимание, что баланс сил в пользу Альянса, все это требует очень серьезного отношения к западному военному округу.

Тем более, они видят, что натовское оружие и тактика демонстрируют очень мощный результат в войне.

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, смена четвертого командующего за столь короткий срок свидетельствует о существенном отличии того, как военные силы показали себя на практике, и того, что планировалось и демонстрировалось на протяжении многих "шоу" учений.

"Их проводили в большом количестве до начала боевых действий", – подчеркнул он.

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Плохое качество кадров

Рыженко отметил, что в ходе боевых действий также проводились учения "Восток" на Дальнем Востоке.

Там тоже все было очень красиво и выглядело, как шоу,

– вспомнил он.

По его словам, это свидетельствует о нестабильной и некачественной системе управления и плохом качестве кадров в российской армии.

"Но количество российских войск очень велико. Даже при их низком качестве именно такое количество для Украины составляет большую проблему", - подчеркнул Андрей Рыженко.

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