В России назвали воинский учет женщин в Украине "русофобской атакой"

В Москве возмутились, что Украина готовится к возможному вторжению России. Кроме того, председатель Совета Федерации назвала воинский учет украинок "военной истерией".

Очередное абсурдное заявление от российских чиновников

Валентина Матвиенко цинично заявила, что Украина провела "мощную информационную атаку". Все для того, чтобы якобы заставить мир думать, что Москва готовится к нападению.

К теме Беременных и женщин с малыми детьми воинский учет также не обойдет – Минобороны

Информацию о подготовке к нападению политик назвала "выдумками". "Это фейковая история для формирования общественного мнения против России", – подчеркнула Матвиенко.

В Украине объявили военную мобилизацию женщин. Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и встать на учет. Как назвать это, кроме как военной истерией? Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена мобилизация женщин до 60 лет, если не ошибаюсь,

– сказала чиновница.

Она добавила, что в Украине "даже из утюга, а не только по радио или телевидения, ежедневно говорят о том, что Россия – агрессор, который готовится к войне". Не понятно, что так возмущает российскую чиновницу, ведь именно Москва в 2014 году оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

Для чего нужен воинский учет женщин

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что после постановки на учет никаких изменений в жизни женщин не будет. Он подчеркнул, что о призыве или обязательной мобилизации не говорится.

Новая инициатива имеет целью узнать, какие есть специалистки в стране и могут присоединиться к обороне государства. Все для того, чтобы быть готовым к любому развитию событий.

Россия может готовиться к нападению: коротко

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к нашим границам 122 тысячи военных. Ранее разведка говорила, что нападение может произойти в январе – феврале 2022 года.

В США говорят, что готовы ввести против Москвы серьезные санкции в случае вторжения в Украину.

В России же цинично утверждают, что "никогда первыми не нападают". Кремль требует, чтобы НАТО не брало в свой состав Украину. В противном случае Россия угрожает угрозой войны в Европе.

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