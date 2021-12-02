В России назвали вступление в НАТО "красной линией" для Украины

2 декабря 2021 , 15:50
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Источник:

"РИА новости"

В Кремле снова начали речь о каких-то "красных линиях" для Украины. Среди них называют и вступление в Североатлантический альянс.

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова уверяет, якобы это возле российских границ наращивается военная инфраструктура.

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Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия",
– сказала Захарова.

В Кремле заявили, что это НАТО приблизилось к России

Чиновница прокомментировала заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге. Во время него звучали обвинения, что Россия перемещает войска к границам Альянса.

Несмотря на это, Захарова утверждает, что это НАТО приблизилось к России. По ее словам, возле российских границ Запад проводит масштабные учения.

Кремлевская истерия из-за вступления Украины в НАТО

  • В России в последние недели устроили чуть ли не истерику из-за вероятности вступления Украины в НАТО. Например, глава Кремля Владимир Путин заявил, что вообще хочет получить юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть не примет Украину в свои ряды.
  • В НАТО ответили, что вопрос о членстве Украины будут решать без России. Она никакого права вето не имеет, поэтому ее мнение не будут учитывать. Украина сама будет выбирать свой путь.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что любые российские предложения по обсуждению таких "юридических гарантий" с НАТО или США или другими странами, являются неправомерными.
  • Московский коллега Кулебы Сергей Лавров сказал, что обещания НАТО относительно членства для Украины – это игра с огнем. Он даже заявил, что однажды "в Грузии уже рвануло".
Автор: Ольга Музика