В России назвали вступление в НАТО "красной линией" для Украины
Источник:"РИА новости"
В Кремле снова начали речь о каких-то "красных линиях" для Украины. Среди них называют и вступление в Североатлантический альянс.
Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова уверяет, якобы это возле российских границ наращивается военная инфраструктура.
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Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия",
– сказала Захарова.
В Кремле заявили, что это НАТО приблизилось к России
Чиновница прокомментировала заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге. Во время него звучали обвинения, что Россия перемещает войска к границам Альянса.
Несмотря на это, Захарова утверждает, что это НАТО приблизилось к России. По ее словам, возле российских границ Запад проводит масштабные учения.
Кремлевская истерия из-за вступления Украины в НАТО
- В России в последние недели устроили чуть ли не истерику из-за вероятности вступления Украины в НАТО. Например, глава Кремля Владимир Путин заявил, что вообще хочет получить юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть не примет Украину в свои ряды.
- В НАТО ответили, что вопрос о членстве Украины будут решать без России. Она никакого права вето не имеет, поэтому ее мнение не будут учитывать. Украина сама будет выбирать свой путь.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что любые российские предложения по обсуждению таких "юридических гарантий" с НАТО или США или другими странами, являются неправомерными.
- Московский коллега Кулебы Сергей Лавров сказал, что обещания НАТО относительно членства для Украины – это игра с огнем. Он даже заявил, что однажды "в Грузии уже рвануло".