Россия готовится к чему-то массовому или глобальному после выборов, – Зеленский
Владимир Зеленский посетил Латвию и пообщался с журналистами. Он ответил на ряд важных вопросов, в частности рассказал, что готовит враг на фронте в ближайшее время.
Во время пресс-конференции в Латвии президент Украины Владимир Зеленский сказал, что россияне перед выборами президента в марте 2024 года будут пытаться продвинуться на фронте. Это будет происходить в рамках информационной кампании, передает 24 Канал.
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России нужны победы
По словам Зеленского, враг будет готовить контрнаступательные действия. Также он отметил, что это связано с предвыборной информационной кампанией, однако следует также ожидать чего-либо масштабного после них.
В то же время, несмотря на это, Владимир Зеленский считает, что реально продвинуться россиянам не удастся.
Они сложный враг – они не боятся убивать гражданских, поэтому это сложный враг... Они могут разрушить все, и тогда заходить – такая тактика,
– отметил украинский президент.
По словам Зеленского, ситуация на фронте сложная, ведь нам не хватает оружия. В то же время, россияне не отказываются от своих целей. Также он пояснил, что враг до сих пор имеет контроль над небом Украины, поэтому у Сил обороны "нет широких шагов вперед".
Зеленский объяснил, почему России не удалось взять ни один большой город
- Во время общения с балтийскими журналистами у Зеленского поинтересовались, способна ли Россия совершить какой-нибудь существенный прорыв на фронте. Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики не смогли значительно продвинуться. В частности, оккупанты за два года войны так и не захватили ни одного областного центра.
- Президент отметил, что не следует верить слухам и нарративам, которые пытается распространять Москва. Россияне не смогли ничего оккупировать и куда-то реально продвинуться. Максимум, который они могли сделать, это взять несколько домов в том или ином селе, или просто их разрушить.
- Зеленский вспомнил о Бахмуте, захвату которого оккупанты очень радовались. Хотя на самом деле гордиться нечем, ведь они полностью уничтожили город.