Есть опасность: в сибирских городах объявили "режим черного неба"

Города страны-террористки догнала карма. Так, сибирские регионы атаковала опасность загрязнения воздуха.

В 13 сибирских городах объявили "режим черного неба". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Кстати В России – аномальные морозы: из строя вышла даже спецтехника

В России – "режим черного неба"

Как стало известно, 2 февраля синоптики предупредили жителей Красноярского и Алтайского краев, Кузбасса, Хакасии и Новосибирска об опасности загрязнения воздуха.

Людям рекомендовали "ограничить пребывание на улице" из-за неблагоприятных метеорологических условий: отсутствие ветра не дает развеваться дыму над городами. В результате этого ухудшается видимость и чувствуется резкий неприятный запах.

Россияне начали жаловаться на смог. К примеру, в Кемерово жалуются на густой дым в городе, а в Новосибирске чувствуется "запах солярки", поэтому люди не могут открыть окна.

В центральном районе Новосибирска ужас. На минуту открыла окно для фото и теперь по всей квартире просто вонь. На улицу без крайней необходимости лучше не выдвигаться,

– пожаловалась одна из россиянок.

Россию атаковал смог / фото росСМИ

Мощные морозы в России