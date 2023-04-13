Нечем хвалиться, - журналист из Казахстана об отмене парадов в России

В России, в границах с Украиной, 9 мая будут отменены парады. В оккупированном Крыму – также, о чем заявил ставленник Кремля Сергей Аксенов.

Общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев отметил, что теперь лозунг "можем повторить" перешел на сторону Украины. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, теперь украинцы могут смело говорить "можем повторить" то, что было в Харьковской и Херсонской областях.

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Украина имеет очень много дронов

Шураев отметил, что россиянам нечем хвастаться, поэтому они и не хотят проводить парады.

Журналист вспомнил, что за полгода до начала полномасштабного вторжения России в Украину он посетил в Киеве оборонную выставку. Тогда его поразило большое количество и множество разновидностей БПЛА, которые были у украинцев.

Все эти дроны пугают не только военнослужащих на линии столкновения, но и людей, находящихся в глубоком тылу. Можно говорить не только о Крыме и Севастополе, но и о Москве,

– подчеркнул общественный деятель.

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Те, кто собирается на парад 9 мая в Москве, журналист считает, должен очень хорошо подумать.

"Я верю в то, что эти БПЛА могут этот день прилететь на Красную площадь", – отметил Арман Шураев.

Что известно об отмене парадов в России

В Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, не будут проводить парады 9 мая. Как отметил глава Курской области Роман Старовойт, это связано с вопросами безопасности.

В оккупированном Крыму также отменили демонстрацию 1 мая, парад и шествие "Бессмертный полк" 9 мая. Гауляйтер Аксенов пояснил, что такое решение было принято также "из соображений безопасности".

В то же время в Севастополе парад на 9 мая отменять не собираются, хотя в городе неоднократно раздавались "хлопки".