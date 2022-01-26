В России отметились циничным заявлением о желании официально вооружить боевиков на Донбассе

Дмитрий Козак заявил, что якобы "нет никаких запретов или распоряжений" относительно вооружения боевиков. Чтобы этого не произошло, в России назвали "условие".

Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Это случилось 26 января.

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Козак отметился заявлением об оружии для боевиков

Дмитрий Козак прокомментировал заявление пропутинской партии "Единая Россия", которая попросила руководство России "помочь" оружием самопровозглашенным "республикам" на оккупированной Россией части Донбасса.

В минских соглашениях ни слова нет в отношении запретов или предписаний относительно того, кого можно поддерживать, а кого нет. Если следовать логике, что кто-то кого-то поддерживает, поэтому он является стороной виновной в невыполнении Минских договоренностей, то тогда необходимо ставить вопрос, зачем поддерживать вторую сторону конфликта Украину,

– цинично заявил Козак.

Политик отметил, что якобы нужно руководствоваться минскими договоренностями и соблюдать их. По мнению Козака тогда якобы "основа" для "оказания поддержки представителям Донбасса и остальной части Украины" отпадет.

Риторика Кремля по поставкам оружия боевикам

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует официально предоставить оружие боевикам с Донбасса. Будут делать это потому, что якобы Киев "не выполняет" Минские договоренности.

Впоследствии в пропутинской партии "Единой России" заявили, что инициировали обращение к Владимиру Путину для того, чтобы Россия официально предоставила оружие для пророссийских боевиков.

В стиле российской пропаганды глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что якобы сценарий, который демонстрирует коллективный Запад в Украине, "напоминает возврат к нацизму и бандеровщине".

Кстати, 23 января Россия вновь цинично обвинила Запад. В Кремле заявили, что якобы они готовят ряд крупных провокаций вокруг Украины: как информационных, так и военных.

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