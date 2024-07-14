У Путина отреагировали на покушение на Трампа

Накануне в Пенсильвании на кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались совершить покушение. В Москве, конечно, не обошли мимо этой новости. Свое слово относительно этого инцидента высказал Дмитрий Песков.

Любимец российского диктатора Владимира Путина заявил, что в России якобы не удивлены что в России якобы не удивлены нападением на кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за "атмосферы", в которой тот постоянно находился. Заявление Дмитрия Пескова обнародовали пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Как в России прокомментировали покушение на Трампа

Кремлевский представитель Дмитрий Песков конечно, что осудил проявления насилия в процессе политической борьбы. Соратник Путина пожелал скорейшего восстановления Трампу и другим пострадавшим и выразил соболезнования семье погибшего, который находился на предвыборном митинге в тот момент.

По его словам, в Кремле не удивляются покушению на Трампа из-за "атмосферы, которую создали вокруг него" на фоне гонки на пост президента Соединенных Штатов. Как пояснил Песков, якобы было очевидно, что произойдет что-то вроде этого.

После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь в опасности,

– подчеркнул он.

В то же время Москва не спешит прямо обвинять во всем администрацию Белого дома. Песков говорит, что в Кремле не считают попытку устранения кандидата в президенты США делом рук действующей власти, однако "камень" в сторону Байдена все же был брошен.

"Атмосфера, созданная этой администрацией в процессе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сейчас столкнулась Америка", – заявил он.

Пропагандист также увидел связь между покушением на Трампа и внешней политикой администрации действующего президента Джо Байдена. По его словам, все вопросы они якобы пытаются решать "с позиции силы, прежде всего в мировых делах".

"Это и санкции, которые так полюбила администрации, и политическое давление, или уже непосредственное применение силовых методов, военной силы. Теперь насилие, по сути, перенесено внутрь страны", – заявил Дмитрий Песков.

К слову, другие пропагандисты также не смогли обойти это событие, и уже начали искать в инциденте "украинский след". Более того, оккупанты уже даже цинично обещают "мести" за Дональда Трампа.