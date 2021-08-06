В России глупым анекдотом ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Владимир Зеленский заявил, что Крым непременно снова станет украинским. Из-за этого у россиян традиционно начало подгорать.

На слова украинского президента отреагировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он не придумал ничего лучше, чем рассказать анекдот.

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"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет", – отметил Шойгу. После этого чиновник государства-агрессора цинично добавил, что так и с Крымом. Мол, украинская власть приходит и уходит, а полуостров "всегда был, есть и будет российским".

Что говорил Зеленский о Крыме

Глава государства убежден, что возвращение Крыма – это лишь вопрос времени. Ведь оккупанты никогда не будут любить полуостров так, как украинцы. "Хоть перепиши историю, хоть все города переименуйте. Это невозможно. Все они вернутся домой", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что не все россияне ненавидят украинцев. Мол, есть и те, кто поддерживает единую Украину, видит Донбасс только украинским и кому стыдно за оккупацию Крыма. Комментируя саммит Крымской платформы, который состоится в Киеве уже 23 августа, Зеленский отметил, что Крым возвращают в мировой повестке дня, чтобы вернуть его домой – в Украину.

Крымская платформа – это масштабная инициатива, направленная на возвращение Крыма. Участие в первом ее саммите уже подтвердили 29 стран.