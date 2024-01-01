Цинизму нет предела: в России на "Первом канале" пели "Пливе кача", когда Одессу атаковали БпЛА
Российская армия в новогоднюю ночь атаковала Одессу беспилотниками, в результате чего вспыхнул пожар в многоэтажке. Тем временем, на российском прокремлевском "Первом канале" звучала украинская песня.
Искаженную украинскую песню "Пливе кача" исполнил пропутинский рэпер Аким Апачев. Сам певец родом из временно оккупированного Мариуполя, а во время войны стал ярым сторонником военной агрессии России против нашего государства, передает 24 Канал.
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В России исполнили переделанную версию украинской песни "Пливе кача"
Российские журналисты рассказали, что рэпер Аким Апачев исполнил песню "Пливе кача" на украинском языке в новогоднем эфире "Первого канала". Этот горе-певец выступил в номере вместе с певицей Дарией Фрей.
Следует отметить, что в этой "композиции" лирический герой "осуждает действия властей Украины", воспевает терроризм России, а также называет украинских воинов "демонами". Все в обычном духе российской пропаганды.
Апачев исполнил измененную версию песни "Пливе кача" на "Первом канале" в России: смотрите видео
Стоит подчеркнуть, что эта вакханалия происходила в то время, когда украинский Юг оккупанты обстреливали своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате в Одессе вспыхнула многоэтажка, а наши граждане должны были встречать Новый год не за праздничным столом, а в укрытиях гражданской защиты.
Свой "кавер" украинской песни Апачев впервые исполнил летом 2022 года. Известным этот "хит" в России стал благодаря тому, что артиста звали с этой "композицией" на пропутинские мероприятия.
Апачев переделал песню "Пливе кача" на прокремлевский лад: смотрите видео
Сам рэпер, в котором из украинского осталось разве что происхождение, место рождения и неправильное произношение слов, уже много лет "добросовестно" работает на российскую пропаганду, поддерживает войну и геноцид украинцев. Тем временем Кремль использует его как человека, который как будто бы от имени украинцев "осудил действия киевской власти".
Что известно об украинской песне "Пливе кача"
- Песня "Пливе кача по Тисине", по данным украинского фольклориста Ивана Хланты, была записана еще в 1940-х годах в селе Воловец Закарпатской области. По его словам, именно в Закарпатье эта песня была написана.
- Песня принадлежала репертуару воинов Украинской Повстанческой армии во время Второй мировой войны и вооруженной борьбы 1950-х годов. Первую волну популярности песня завоевала в 1960-х годах.
- Уже в наше время она стала известной после выполнения во время реквиема по погибшим участникам Революции достоинства в 2014 году. Она также стала неофициальным гимном Евромайдана.