В России пешеходный мост обрушился прямо на автомобили: погибли люди
Источник:Интерфакс
В Пермском крае в ночь на 28 сентября пешеходный мост обрушился на автомобили. В результате инцидента погибли 2 человека.
Издание сообщает об обвале моста со ссылкой на информацию управления Министерства чрезвычайных ситуаций. Инцидент произошел в 02:30 на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.
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Детали обрушения моста
По информации полицейских, вблизи поселка Кукуштан автомобиль "МАН", который ехал с неопущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода.
В результате мост рухнул на грузовик, а также на автомобиль "Газель", который двигался в то время по встречной полосе.
Погибли люди
Жертв избежать не удалось. Предварительно, погибли 2 человека – водители обоих авто.
Сейчас движение по этому участку федеральной трассы перекрыли в обоих направлениях, организован объезд через соседние деревни. На месте работают экстренные службы.Обратите внимание! Ранее в Еврейской автономной области в России рухнул мост. В этом районе проходили учения железнодорожных войск. В результате травмировались около 20 человек, их госпитализировали.
В России на авто обрушился пешеходный мост: смотрите видео