Вместо папы – лада: в России планируют сделать серьезный шаг навстречу "могилизации"

Россия несет колоссальные потери в войне с Украиной. Чтобы хоть как-то восполнить дефицит оккупантов, страна-террористка хочет отменить отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих 3 детей.

Тревогу забили российские правозащитники. Они заявили, что суды, в частности, в Забайкалье массово отменяют возвращение домой мобилизованных многодетных родителей. Об этом заявили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Кроме того, сообщили, что отцу троих детей из Дагестана отказали в отсрочке.

Россия пытается создать 2-миллионную армию

В российском минобороны заявили, что вопрос отсрочки для родителей 3 детей "еще прорабатывают". Учитывая, что ни разу там еще не сказали правду, решение, вероятно, уже приняли.

В ГУР Минобороны заявили, что страна-террорист пытается создать 2-миллионную армию.

В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров,

– отметили в разведке.

Кроме того, в ГУР Минобороны отметили: с 9 января Россия ограничила выезд из страны. Страна-оккупант пытается хоть как-то пополнить свои запасы живой силы, поскольку несет колоссальные потери. По состоянию на 13 января Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт к Кобзону отправились уже 114 130 захватчиков.