Путин убил профессиональную армию России, на фронте гибнет 90% "молодняка", – полковник запаса ВСУ
Колоссальные потери в русской армии стараются восполнять мобилизованными. И если мобилизовать действительно могут многих, то хорошо их подготовить к фронту даже не пытаются.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, большинство россиян тренирует самая война. Но такой способ подготовки, конечно, приводит ко многим потерям.
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"Естественный отбор на войне"
Украинские военнослужащие проходят военные учения в разных европейских странах, чтобы освоить новую технику и лучше подготовиться к боям на фронте. Зато у россиян ситуация с этим плачевна, особенно ввиду недавней волны мобилизации.
Практически все российские профессионалы были уничтожены в прошлом году. Можно сказать, что Путин убил профессиональную армию, вырезал ее в корне, отправив в Украину. Не осталось у них толковых специалистов, которые могут передать опыт молодежи,
– подчеркнул Роман Свитан.
По его словам, все более или менее подготовленные гибнут на линии фронта. Ежедневно Вооруженные Силы Украины уничтожают, по меньшей мере, батальон россиян.
"Приходящий молодняк должен учиться уже в процессе боя. Это естественный отбор при выполнении боевых задач", – отметил полковник запаса ВСУ.
Роман Свитан о военном потенциале новых российских военных: смотрите видео
Потерь будет больше
Есть русские военные, которые действительно учатся и улучшают свои навыки во время боевых действий. Впрочем, речь идет о тех, которые хоть как-то предварительно были подготовлены.
Но это 90% к 10%. То есть 90% гибнет, 10% – остается. Россиянам реально сейчас учит сама война. Это очень жестокий отбор, потому что остающихся есть мизер. Таким методом Россиян подготавливает своих бойцов и может себе это позволить,
– подчеркнул Свитан.
Все потому, что мобилизационный потенциал у них велик. В среднем за месяц 20 тысяч человек отправляют из российских городов на фронт, но такое же количество ВСУ и уничтожают ежемесячно. А во время украинского контрнаступления эта цифра увеличится вдвое, если не больше.
Россия просто не будет успевать восполнять свои потери.
Частичная мобилизация в России: что известно
- В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что очень маловероятно, что в России смогут мобилизовать 400 тысяч добровольцев, как было запланировано.
- Впрочем, власть продолжает искать пути, как можно восстановить потери на войне. Для этого планируют мобилизовать мигрантов из Центральной Азии. Для тех, кто уже получил российское гражданство, будут выдавать повестки через военкоматы. Тех, кто только в процессе получения паспорта могут шантажировать.
- Но угрожают также и "коренным" россиянам. Недавно в Петербурге мужчинам стали приходить повестки с угрозами. При неявке в военкомат к мужчинам будут применяться "ограничительные меры".