В России подсчитали 100% голосов на выборах в Госдуму: победила партия Путина

Российская Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму. Согласно им, в нижнюю палату парламента прошли 5 политических партий.

Наибольшую поддержку избирателей получила правящая партия "Единая Россия". В Госдуму войдут более 300 членов политсилы.

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Результаты выборов в России

"Единая Россия" – 49,82% голосов избирателей;

Коммунистическая партия – 18,93%;

Либерально-демократическая партия – 7,55%;

"Справедливая Россия – За правду" – 7,46%;

"Новые люди" – 5,32%.

Так, по одномандатному округу "Единая Россия" получила 198 мест в Госдуме, КПРФ – 9, "Справедливая Россия – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родина", "Партия роста" и "Гражданская платформа" – по 1 месту. Кроме того, в парламент попали 5 самовыдвиженцев.

Вполне ожидаемо партия Владимира Путина получила конституционное большинство, которое необходимо для одобрения законопроектов.

Что известно о голосовании в Госдуму