В России появился мурал с белорусским оппозиционером Колесниковой: почти сразу зарисовали
Источник:"Медиазона"
В Санкт-Петербурге появилось граффити с белорусским оппозиционером Марией Колесниковой. Однако вскоре рисунок закрасили.
Граффити обнаружили на стене в Некрасовском саду Санкт-Петербурга. Коммунальщики закрасили мурал всего через несколько часов.
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Сначала взялись стирать лозунг "За нашу и вашу свободу". По информации российских СМИ, рисунок закрасили полностью.
Мурал с Колесниковой полностью зарисовали / Фото "Медиазоны"
Мария Колесникова после объединения оппозиции поддерживала кандидата Светлану Тихановскую. Суд в Минске приговорил оппозиционера Марию Колесникову до 11 лет колонии. Участника Координационного совета оппозиции Беларуси признали виновной в:
- публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности Беларуси;
- создании экстремистского формирования;
- заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.
Обратите внимание Режим Лукашенко приговорил Колесникову и Знака к более 10 годам тюрьмыСправка. Марию Колесникову и оппозиционера Максима Знака похитили в сентябре 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Им обоим сразу же выдвинули обвинения в захвате власти. В то же время Колесникову до этого пытались депортировать силовики Лукашенко – тогда она порвала свой паспорт.
Режим Лукашенко осудил оппозиционеров: коротко
- За решеткой в Беларуси оказались сразу 2 оппозиционера режима Александра Лукашенко. Жертвами репрессий стали Мария Колесникова и Максим Знак.
- Приговор Колесниковой и Знаку объявили 6 сентября – тогда была единственная открытая часть закрытого судебного процесса. Суд признал оппозиционеров виновными по всем инкриминируемым статьям.
- Адвокат Владимир Пильченко рассказал, что последнее слово Максима Знака, которого приговорили к 10 годам колонии, продолжалось примерно 3 часа. В то же время выступление Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали.