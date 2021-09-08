В России появился мурал с белорусским оппозиционером Колесниковой: почти сразу зарисовали

В Санкт-Петербурге появилось граффити с белорусским оппозиционером Марией Колесниковой. Однако вскоре рисунок закрасили.

Граффити обнаружили на стене в Некрасовском саду Санкт-Петербурга. Коммунальщики закрасили мурал всего через несколько часов.

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Сначала взялись стирать лозунг "За нашу и вашу свободу". По информации российских СМИ, рисунок закрасили полностью.



Мурал с Колесниковой полностью зарисовали / Фото "Медиазоны"

Мария Колесникова после объединения оппозиции поддерживала кандидата Светлану Тихановскую. Суд в Минске приговорил оппозиционера Марию Колесникову до 11 лет колонии. Участника Координационного совета оппозиции Беларуси признали виновной в:

публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности Беларуси;

создании экстремистского формирования;

заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Обратите внимание Режим Лукашенко приговорил Колесникову и Знака к более 10 годам тюрьмы

Режим Лукашенко осудил оппозиционеров: коротко

За решеткой в ​​Беларуси оказались сразу 2 оппозиционера режима Александра Лукашенко. Жертвами репрессий стали Мария Колесникова и Максим Знак.

Приговор Колесниковой и Знаку объявили 6 сентября – тогда была единственная открытая часть закрытого судебного процесса. Суд признал оппозиционеров виновными по всем инкриминируемым статьям.

Адвокат Владимир Пильченко рассказал, что последнее слово Максима Знака, которого приговорили к 10 годам колонии, продолжалось примерно 3 часа. В то же время выступление Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали.