В России издают журнал, который учит солдат "смертельно ненавидеть врага", – разведка Британии

В России для обучения армии выпустили журнал "Политрук". Им минобороны России хочет способствовать политическому воспитанию своих военнослужащих.

Уже из вступительной статьи понятно, что "Политрук" – это наследие советских военных изданий. Ее написал руководитель так называемого Главного политического управления России, генерал-полковник Виктор Горемыкин.

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В журнале цитируют Сталина

В британской разведке пишут, что Главное политическое управление в России создали в 2018 году. Уже тогда россияне считали, что необходимо восстановить политическое образование в вооруженных силах. Руководителем этого управления поставили уже упомянутого заместителя министра обороны Виктора Горемыкина.

Он во вступительной статье к "Политруку" цитирует Сталина о важности политического воспитания солдат и о необходимости смертельно ненавидеть врага.

В журнале говорится об абсурдных представлениях России, что якобы в Украине сегодня враг такой же, как враг СССР, а именно нацисты.

Опубликованная в журнале карта Украины используется для подтверждения аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, для оправдания вторжения,

– пишут в Минобороны Великобритании.

Там также добавляют, что журнал отражает "политизированное использование истории", а это является заметной чертой российской образовательной политики последних лет и, особенно, после вторжения в Украину. Так Россия продолжает распространять ложные нарративы, которые она использует для влияния на свою армию и гражданское население страны.

Украина продолжает борьбу с российской пропагандой