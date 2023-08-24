Дрон мести: что должны понять россияне после "приветствий" неизвестных БПЛА Москвы

В последнее время в Москве неспокойно. Там ее жителей "приветствуют" неизвестные беспилотники. Эти события должны изменить психологическое состояние россиян и понимание, что война – это не только санкции.

Такое мнение 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Россия должна погрузиться в смуту.

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Психологическое давление

"Приветствия" неизвестных беспилотников должны дать понять москвичам и россиянам в целом, что они не защищены их же государственным руководством. Ведь они сами утверждают лишь о периодической работе так называемой ПВО. Безусловно, эти события иллюстрируют и то, что война – не где-то далеко в Украине, а уже стучится в дверь вместе со смутой, в которую погружается "великая".

"Россия должна зайти в эти смутные времена с "опричниной", которую строит там Путин, и с подозрением относительно друг к другу. Чтобы продолжали писать огромное количество доносов. То есть чтобы они погрязли в 1937-м году, когда "воронки" ездят путинские" , всех там арестовывают или уничтожают", – предположил вполне вероятное будущее россиян Михаил Подоляк.

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Жизнь в иллюзиях

Россиянам нужен наглядный пример, поскольку они привыкли жить в иллюзиях. А непосредственно прокремлевская пропаганда умеет достаточно эффективно работать над ними. Подтверждение тому ложь Путина.

У них сегодня Путин, когда выступает, периодически говорит, что "это не мы воюем, мы вообще не воюем. Это НАТО воюет, это страны Запада воюют, а мы защищаемся". То есть они пришли нас убивать, и они "защищают",

– отметил чиновник.

Поэтому пока у них не говорится и о том, чтобы остановить войну. Потому что Путину важно остановить интенсивность боев, переформатировать свою армию, накопить ресурс и оставить существующую на сегодняшний день временную линию разграничения.

"Нет там никаких желаний закончить войну. Нет никаких желаний проиграть войну. Потому что любой проигрыш войны будет означать не просто политическую смерть Путина. Поэтому дроны над Москвой – это эффектный переход в другую стадию войны", – резюмировал Подоляк.

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