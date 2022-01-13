В России после переговоров заявили, что не пойдут на компромисс с НАТО

После переговоров с НАТО в Женеве российской стороны прозвучало резкое заявление. В МИДе страны заявили, что не пойдут на компромисс в вопросах, касающихся "гарантий безопасности".

Об этом заявил Александр Грушко, замминистра иностранных дел России. 12 января он подвел итоги состоявшихся в Брюсселе переговоров в рамках Совета Россия-НАТО.

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Что сказал Грушко после переговоров с НАТО

Грушко высказался о требованиях, предъявленных в России НАТО. Там стремятся добиться от Альянса юридических гарантий нерасширения на восток. Фактически говорится, чтобы туда не взяли Украину. Дипломат подчеркнул, что это вопрос, по которому Москва не планирует идти на компромиссы.

Этот элемент должен присутствовать, это абсолютный императив. Мы ни о каких компромиссах не говорим,

– подчеркнул замминистра.

Дальше Грушко заговорил о свободе выбора. Он цинично заявил, что ее в международных отношениях не существует. По крайней мере, не в таком виде, как считают в НАТО. "Свобода выбора на пути осуществления своей безопасности не должна реализовываться так, чтобы ущемлять законные интересы других", - добавил чиновник. По его мнению, это следует учесть при членстве в военных союзах.

НАТО не пойдет не ультиматум по Украине

Заседание Совета Россия – НАТО состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – ситуация у границ Украины.

НАТО состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – После переговоров генсек Альянса отметил, что разногласия между сторонами существенны. Йенс Столтенберг считает, что нужно приложить много усилий, чтобы преодолеть их.

Он заверил, что НАТО отказалось выполнить ультиматум России по поводу нерасширения. Мол, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, быть ей членом организации или нет.

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