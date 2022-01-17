В России предлагают нанести ядерный удар по США

В Госдуме России предложили ударить ядерным оружием по США. Там угрожающе заявили, что только так можно показать американцам решимость России.

Таким способом можно также заставить США идти на уступки во время переговоров. Такое циничное заявление сделал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он представляет пропутинскую партию "Единая Россия".

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Стратегическими ракетами по Неваде

По его словам, подобное "предупреждение" может быть хорошей акцией, которая демонстрирует "серьезность намерений". Он якобы уверен, что у России есть все полномочия на подобные действия.

В то же время он не уточнил, что будет, если США не оценят предупреждения и начнут отвечать.

Третий вариант – это упреждающий удар ядерным оружием, а можно и без него. Просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. На этом полигоне одни только военные США, а мирных жителей нет. Особенно, если предупредить за дня 2 – 3, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений,

– сказал Федоров.

Отношения США и России

В Женеве 10 января закончились переговоры США и России относительно "гарантий безопасности", которые длились в закрытом формате больше 7 часов. Конкретных договоренностей стороны не достигли. Москва заявляла, что якобы не собирается нападать на Украину, а также дерзко требовала, чтобы наша держава никогда не вступала в Альянс.

Как сообщали СМИ, во время переговоров с США представители России угрожали, что могут разместить ядерные ракеты вблизи американской территории. Журналистам эта ситуация напомнила Карибский кризис в 1960-х годах.

У Владимира Путина также заявляли, что пока не видят смысла в проведении трехстороннего саммита с Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В Москве не понимают, что на таких переговорах могут обсуждать.

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