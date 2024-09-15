Российские пропагандисты из каждого утюга вопят о "спорте вне политики". Однако в самой стране-террористке никогда не придерживались этого правила.

Во время летнего трансферного окна российские футбольные клубы потратили огромные средства на приобретение легионеров. Это вызвало возмущение скандальной организации "Ветераны России", которая обратила внимание на расходы в футболе, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Истерика российских преступников

Они требуют обязать клубы Российской премьер-лиги платить дань на нужды военных. В рамках инициативы предлагается установить процент от трансферов, который пойдет на "приобретение специальных технических средств, медикаментов" для российских захватчиков.

"Миллионы на каких-то заморских футболистов, а что для наших ребят, которые защищают Родину? Что за такое отношение? Вместо того, чтобы набивать карманы и транжирить деньги на иностранных игроков, давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО (так России называют войну против Украины – 24 Канал)! Давно пора прекратить этот футбольный пир во время войны. Настоящий патриотизм не в иностранных игроках, а реальных делах! И если футбольные клубы этого не понимают, мы им это предложим!", – возмутился глава движения Ильдар Резяпов.

Справка. Организация "Ветераны России" неоднократно отмечались написанием доносов на Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича и других деятелей культуры, которые покинули страну-агрессора. В частности они призвали отобрать дом Софии Ротару в оккупированном Крыму.

Расходы российских клубов