В Ленинградской области России загорелся самый большой на Северо-Западе аэродром. Оккупанты заявляют, что якобы успели эвакуировать всю технику.

В селе Гостилицы в Ленинградской области расположен самый большой на Северо-Западе аэродром. Там кто-то снова "бросил окурок", в результате чего вспыхнули ангары с вертолетами.

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В России отчитываются, что "все хорошо"

Российские СМИ сообщают, что в ангарах якобы произошло возгорание покрышек. Оккупанты отчитываются, что успели эвакуировать технику, однако на другой ответ никто и не рассчитывал. Ведь в Кремле всегда "потер нет" – даже если бы технику эвакуировать не успели, там бы все равно соврали.

Два вертолета во время возгорания в ангаре в Ленинградской области успели эвакуировать,

– сообщает областное правительство.

Также россияне заявили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пожар уже был потушен.

В последнее время в России участились пожары на важных объектах. Кто-то хорошо работает над тем, чтобы на территории страны-агрессора было "тревожненько".

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