Оккупанты теряют свою технику уже на подступах к Украине: фото ужасного ДТП

Потери россиян в войне с Украиной уже давно побили все возможные рекорды. Они решили доказать, что это только начало, и технику можно терять не только в боевых действиях.

российские оккупанты очень боятся ехать в Украину и избавляться от конечностей и умирать после встречи с ВСУ. Они начинают изобретать всевозможные способы, которые позволят избежать участия в боевых действиях.

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Очередное ДТП с участием военной техники оккупантов

СМИ российских оккупантов сообщили о ДТП с участием военной техники. Колонна из 10 автомобилей двигалась из Смоленска в Псков. Согласно тому, что они говорят, автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и врезался в бронеавтомобиль "Тигр".

Ранее стало известно, что российские оккупанты придумали новый способ, позволяющий избегать поездок в зону боевых действий. Они провоцируют ДТП на территории россии, даже с ущербом для здоровья. Последующая госпитализация позволяет им не прибывать туда, где HIMARS превратят их в "груз 200".

Война россии из Украины: последние новости

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения Ивана Баканова. По его словам, к экс-председателю СБУ было очень много вопросов.

Украинские пилоты будут учиться у иностранных партнеров. США уже выделили для этого 100 миллионов долларов.

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