На их руках кровь украинцев: Molfar назвал лиц, причастных к производству дронов-камикадзе

Россияне продолжают для атак по Украине использовать дроны-камикадзе. OSINT-агенты провели расследование и установили личности тех, кто причастен к производству этих опасных баражирующих боеприпасов.

Прежде всего, аналитики подчеркивают, что "Шахеды" достаточно бюджетны в производстве. По подсчетам, на них Россия может тратить от 20 до 50 тысяч долларов, совершая покупки в Иране. Впрочем, Кремль на этом не останавливается.

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В России выпускают дроны-камикадзе

По данным Molfar, в Татарстане на базе специальной экономической зоны решили создать целый завод. На нем будут заниматься производством ударных дронов. Следует понять, что создали это предприятие несмотря на санкции, наложенные на Россию. Этому, конечно, поспособствовали "друзья" из Ирана.

Собственно, в Molfar уже успели идентифицировать тех, кто причастен к изготовлению дронов-камикадзе внутри России. В списке аналитиков OSINT-агентства 43 человека.



К изготовлению дронов-камикадзе причастны по меньшей мере 43 человека / Molfar

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Специальная экономическая зона Ебалуга: что это такое

Она расположена в Татарстане в 10 километрах от города Ебалуга. Создали его еще в 2006 году. А по состоянию на март 2022 года там работали 33 предприятия. Кроме того, около 20 были на стадии проектирования или строительства. Следует обратить внимание, что при некоторых из производств есть институты, где получают образование будущие сотрудники.



Специальная экономическая зона Ебалуга в Татарстане / Скриншот карты

Что касается СЭС (специальной экономической зоны), то это часть территории страны, на которой товары не подлежат обычному таможенному контролю и налогообложению. Там также введены льготные пошлины, валютно-финансовые, налоговые и другие условия экономической деятельности.

У предприятий удобная логистика в СЭЗ. Ведь рядом расположена железная дорога, аэропорт и трасса федерального значения – М7.

Отмечают расследователи, что раньше в "Абалуге" занимались производством корма для кошек, стекла для авто, выращивали грибы. После 24 февраля 2022 года ее поставили на военные рельсы. Так, до 2025 года правительство России планирует создать 6 тысяч дронов.

Следует обратить внимание на то, что часть сотрудников "Абалуги" имеют связи с российским минобороны, а также фсб. Есть также те, которые еще учатся в институте при предприятии или просто занимаются производством. Все 43 идентифицированных сотрудника – непосредственные участники войны против Украины, ведь они создают смертоносное оружие.

Сотрудники "Абалуги", которые собирают дроны-камикадзе / Molfar

Журналисты The Washington Post отметили, что сотрудники собрали пока разве что 300 дронов. В то же время следует понимать, что говорится о "телах", которые еще не имеют возможности летать.

Как бы то ни было, но возможность в таких масштабах выпускать дроны-камикадзе – тревожный колокольчик. Если санкции против России не усилят и не лишат ее возможностей обходить ограничения, Кремль сможет ежедневно запускать десятки беспилотников по Украине. Именно поэтому важно продолжать давление на страну-агрессора. Делать все возможное и невозможно, чтобы у нее не было ни возможностей, ни желания продолжать создавать оружие для войны.