В Кремле придумали циничное "оправдание" своей атаке на Запорожье

Российские войска нанесли смертельный удар по Запорожью 8 января. Пропагандисты Кремля не изменяют себе и обвинили во всем "ПВО ВСУ".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. Таким образом Кремль хочет переложить ответственность за убийство мирных жителей на Украину.

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Как россияне "оправдывают" атаку на Запорожье

Россия отреагировала на собственную атаку по Запорожью 8 января, в результате которой погибли 13 человек, цинично обвинив в трагедии украинскую ПВО.

Как Россия пытается "оправдать" атаку на Запорожье / Фото ЦПД

Чтобы оправдать собственный террористический акт в Запорожье, российская пропаганда врет о работе украинской ПВО,

– отмечают в сообщении.

Как объясняют в Центре, таким образом Россия пытается обвинить Украину в гибели мирных жителей в Запорожье.

Напомним, что россияне нанесли удар по предприятию в Запорожье именно в тот момент, когда люди выходили со смены. Авиабомбы взорвались среди скопления людей возле административной части инфраструктурного объекта.