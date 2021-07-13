В России прокомментировали возможность "забрать" Донбасс после статьи Путина
13 июля 2021 , 14:31Читати новину українською
Источник:РБК
В Кремле не ответили на вопрос, готова ли Россия включить в свой состав оккупированные территории Донбасса. В то же время там цинично заявили, что якобы делают все возможное в рамках международного права, чтобы помочь людям.
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, готова ли Россия включить оккупированный Донбасс в свой состав. Соответствующий вопрос озвучили на фоне скандальной статьи Владимира Путина об Украине.
Обратите внимание Читать статью Путина нет смысла
В то же время Песков заявил, что Россия якобы делает "все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которых отвергла своя страна".
Что Путин написал о Донбассе
- В своей одиозной статье Путин заявил, что Киеву вроде бы просто не нужен Донбасс.
- В то же время Россия якобы сделала все, чтобы остановить "братоубийство". В частности, заключили Минские соглашения. Между тем именно российская сторона блокирует переговоры в рамках "Минска" и выдвигает неадекватные требования.
- По словам Путина, "Украина периодически заявляет о" полной приверженности "к Минским соглашениям, на самом же деле руководствуются позицией об их "неприемлемости". Однако канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Украина, в отличие от боевиков, открыла вдоль линии разграничения многие КПВВ.
Зеленский отреагировал на статью Путина
- Владимир Зеленский отметил, что пока не читал статью Путина полностью.
- В то же время то, что российский президент написал ее на украинском языке, уже является доказательством, что в Украине все делают правильно.
- Зеленский подчеркнул, что "некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить". Украинский лидер также пообещал предоставить Путину много материалов для будущей статьи.