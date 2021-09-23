В России разбился боевой вертолет ФСБ: судьба экипажа неизвестна
23 сентября 2021 , 23:14Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Baza
В России на Камчатке упал учебный вертолет ФСБ Ка-27. По предварительным данным, на борту было трое членов экипажа.
Вертолет вылетел около 22:10 по местному времени, а через некоторое время исчез с радаров.
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Поиски начнут утром
Судьба экипажа, который был на борту неизвестна. Однако поиски вертолета решили начать утром, когда на улице будет светло. Поэтому сказать сейчас что-то о причинах аварии и состоянии людей не могут. Последний раз вертолет видели на радарах вблизи горы Острая.
Место, где вертолет в последний раз заметили на радарах / Карта Google
Это уже не первая авария в России
- В июле 2021 года во время тренировочного полета разбился самолет Су-35. На борту был только пилот, которому удалось катапультироваться.
- В августе на Камчатке разбился Ми-8, на борту которого были туристы. 8 человек погибли.
- Также крушение потерпел военный самолет Ил-112В, на борту которого были 3 члена экипажа. Все они погибли.