В России придумали, как отправить еще больше людей на фронт

Истерика русских пропагандистов – это приятно и верно. На фоне истерик, которые так радуют слух, следует зафиксировать один факт. Пока просто зафиксировать.

Два варианта набора новых оккупантов

Бункерный дед объявил призыв резервистов на военные сборы. Это ежегодная мера, но в этом году атмосфера для их проведения сильно отличается.

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Москве нужно пополнять оккупационный контингент. Скрытая мобилизация результата не обеспечивает. Регионы не справятся. План набора 400 тысяч человек на контракт не выполняется.

Провал набора в армию будет означать, что осенью у них начнутся огромные проблемы с личным составом.

Остаются два варианта – новая публичная волна мобилизации (категорически непопулярная мера) и комбинация разных суррогатов, когда военнообязанных подвешивают с перспективой дальнейшего отправления "на убой" в Украину. Собрание – один из таких суррогатов.

Совершенно необязательно, что резервистов отправят на фронт. Но факты доказывают российским гражданам – могут, еще как могут. Уточнят данные, поразвлекают на полигонах, а потом бац – и повестка.

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Куда делась русская армия

На фоне решения о собрании с новой силой зазвучал вопрос о том, куда делась профессиональная армия и частично мобилизованные? Каковы реальные потери российских войск?

Высокая вероятность, что народ решит убегать не только от мобилизации, но и от сборов, как прелюдии к мобилизации. И это верное решение.

Многие тысячи российских мобилизованных, которые думали, что именно с ними ничего не произойдет, уже погибли или подверглись инвалидности. Нужно спасаться, пока есть возможность.