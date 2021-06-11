В России в розыск объявили директора Фонда Навального

Директора фонда Алексея Навального Ивана Жданова МВД России объявило в розыск. Перед тем суд Москвы признал организации Навального экстремистскими.
Иван Жданов предположил, что вероятно его объявили в розыск из-за "десятка уголовных дел, которые на меня завели". По информации СМИ, сейчас политик находится в Литве.
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Кремль объявил Жданова в розыск
Иван Жданов написал, что его имя появилось в базе разыскиваемых лиц МВД России. Там говорится, что разыскивают директора фонда Навального по статье уголовного кодекса. Однако не уточняют, по какой именно.
Жданов рассказал, что его адвоката Владимира Воронина не допустили к документам уголовного дела.
… моего адвоката Владимира Воронина не допустили к делу против меня по статье 239 УК. Будем добиваться его участия в суде,
– заявил Жданов.
Дело возбудили по статье о создании некоммерческой организации, деятельность которой якобы посягает на личность и права граждан.
Кстати, Иван Жданов находится за границей с осени 2019 года. Он уехал после того, как в России против него возбудили дело об отмывании средств в фонде Навального.
Фонд Навального: коротко
- Фонд Навального является некоммерческой организацией. В январе 2021 года он опубликовал громкое расследование о тайном дворце российского президента Путина под Геленджиком.
- В феврале 2021 года Навального приговорили к 3,5 года колонии обычного режима. Учитывая время, которое политик провел под домашним арестом, отбывать наказание оппозиционер должен был 2,8 года. Впоследствии апелляционный суд принял решение отправить Навального в колонию на 2 года, 6 месяцев и 2 недели.
- 9 июня 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Навального суд России признал экстремистской организацией.
- На своей странице в инстаграме Навальный прокомментировал решение суда словами: "Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты".