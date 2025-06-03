Падение мостов в России: кто может стоять за инцидентами

Россия сначала заявила о подрывах мостов в Брянской и Курской областях. Позже следственный комитет страны-агрессора назвал причиной инцидентов "обрушение".

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом предположил, что на Курщине вероятно возникла техногенная проблема, а вот в Брянской области могли отработать российские спецслужбы.

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Что на самом деле могло произойти на Курщине и Брянщине

1 июня ночью в Курской области обрушился железнодорожный мост, от чего проходивший состав упал на автодорогу. Эта железнодорожная ветка, со слов Свитана, принадлежала Михайловскому горно-обогатительному комбинату. Все бизнес структуры, которые присвоили российские ГОКи, финансово не вкладывались в комбинаты, железнодорожную инфраструктуру не развивали.

"Они мыслят так, что если этот мост стоит 50 лет, то еще 500 лет продержится, тем более никто не обращает внимания на необходимость заменить железнодорожное полотно. По этим путям россияне ежедневно таскают тысячи тонн руды. Один состав насчитывает ориентировочно 60 вагонов, каждый из них – 50 тонн", – рассказал Свитан.

А вот в Брянской области 31 мая в 22:50 обвалились конструкции автомобильного моста. Обломки упали на пассажирский поезд, проходивший под ним. За этим, по мнению военного эксперта, могли стоять сотрудники ФСБ или ГРУ.

"Это так называемый "рязанский сахар". 25 лет назад российские спецслужбы взорвали не одну десятиэтажку, чтобы потом обвинить в этом чеченцев, потому что Россия начала войну, а к власти пришел Путин. Обвалить или взорвали мост могли только спецслужбы, Украине это точно не нужно", – подытожил Свитан.

Отметим, что руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя события в Курской и Брянской областях, высказал мнение, что это могла быть работа ФСБ и России это понадобилось для политической манипуляции.