В России считают, что НАТО отрабатывает ядерные удары по их стране

В России заявили, что НАТО вовлекает неядерных членов альянса в "отработку применения ядерного оружия". А все для того, чтобы, мол, попасть в Россию.

В России жалуются, что США планируют сбросить на них ядерные авиабомбы

Опасное оружие разместили в 5 неядерных странах НАТО. Так считает директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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В этих странах США якобы разместили 200 ядерных авиабомб семейства В61.

Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия. Она способна достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, в том числе и стратегические. Страны-члены НАТО взаимодействуют в ядерном планировании,

– заявил Ермаков.

Он подчеркнул, что страны НАТО, обладающие ядерным оружием, привлекают к учениям те государства, которые не имеют такого оружия. Все для того, чтобы "применить бомбы против России".

Ответы НАТО на "гарантии безопасности" предполагают ограничение ядерного вооружения, –СМИ

Издание The New York Times заявило, что в ответах США и НАТО на "гарантии безопасности", которые требует Россия, говорится о ядерном оружии. Так, Вашингтон якобы предлагает установить определенные правила по размещению такого оружия.

В частности, речь идет об ограничении численности и установлении конкретного места для проведения учений, которое было бы далеко от другой стороны. Это для того, чтобы скопление сил невозможно было принять за подготовку к вторжению.

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