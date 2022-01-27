У Росії бідкаються, що США планують кинути на них ядерні авіабомби

Небезпечну зброю буцімто розмістили у 5 неядерних країнах НАТО. Так вважає директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС Росії Володимир Єрмаков.

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У цих країнах США нібито розмістили 200 ядерних авіабомб сімейства В61.

Зберігається й інфраструктура, що забезпечує оперативне розгортання цієї зброї. Вона здатна досягати російської території та вражати широкий спектр цілей, зокрема й стратегічні. Країни-члени НАТО взаємодію у ядерному плануванні,

– заявив Єрмаков.

Він наголосив, що країни НАТО, які володіють ядерною зброєю, долучають до тренувань ті держави, які такої зброї не мають. Все для того, щоб "застосувати бомби проти Росії".

Відповіді НАТО на "гарантії безпеки" передбачають обмеження ядерних озброєнь, – ЗМІ

Видання The New York Times заявило, що у відповідях США та НАТО на "гарантій безпеки", яких вимагає Росія, мовиться про ядерну зброю. Так, Вашингтон нібито пропонує встановити певні правила щодо розміщення такої зброї.

Зокрема, мовиться про обмеження чисельності та встановлення конкретного місця для проведення навчань, яке було б далеко від іншої сторони. Це для того, щоб скупчення сил неможливо було прийняти за підготовку до вторгнення.

Зверніть увагу! Вашингтон передав письмову відповідь на "гарантії безпеки" 26 січня. Документ Кремлю доставив американський посол в Росії Джон Салліван. Текст відповіді не оприлюднили. У Білому домі сподіваються, що Москва також цього не зробить. До речі, відповідь Росії узгоджували з Україною.

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