В России секс-бомба, а в США просто бездарь: что известно о российской шпионке Анне Чапман

В России Анну Кущенко, более известную как Анну Чапман, считают секс-символом нулевых и успешной шпионкой, которая вела дестабилизационную работу в рядах соперника. В США же описывают ее посмешищем. Почему так – читайте дальше.

Детство Анны Чапман

Чапман выросла в статусной семье. Отец, Василий Кущенко был высокопоставленным офицером КГБ. О его биографии известно мало.

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Однако, помимо своей основной работы на Советский карательный орган, он еще и помогал дочери в ее шпионской работе. Прежде всего советами. Мать работала преподавательницей математики в средней школе.

Что же касается самой Анны, то ее биография детства тоже не слишком красноречива. На своих интервью девушка не любит говорить о личной жизни. Исключительно о бизнесе. Несмотря на это, известно, что до поступления в высшее учебное заведение, молодая Кущенко сменила немало школ.



Анна Чапман в детстве и сейчас / коллаж с фото из инстаграма Чапман

Как попала в ряды российских спецслужб – тоже не известно. Вероятно, помог в этом отец. Назвать ее "разведчицей" довольно сложно. Она скорее исполняла роль нелегала. Человека, который сидит в глубоком тылу, понемногу собирая информацию и налаживая связи с нужными людьми.

"Шпионы часто работают в посольствах или на различных дипломатических должностях. Это основа основ и, естественно, что американское правительство об этом догадывается. Поэтому лучший способ проникнуть в нужную тебе страну и предоставлять развединформацию – это стать обычным гражданином. Среднестатистическим жителем", – рассказал бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

Женитьба в Британии

В начале нулевых Кущенко поехала в путешествие в Британию, где познакомилась с тамошним работником студии звукозаписи Алексом Чапманом. Вероятно, она уже тогда работала на русскую агентуру.

Остаться в Британии возможности не было, будущую Мисс Чапман дома еще ждало обучение. Поэтому она вернулась в Россию, а Алекса прихватила с собой. В 2002 году они обручились и уже в следующем году оба вернулись в Соединенное Королевство.



Анна Чапман и ее первый муж Алекс / Фото The Daily Telegraph

Там началась ее успешная карьера бизнесвумен. Вместе с мужем они основали компанию, которая помогала нелегально и без больших комиссионных налогов переправлять деньги за границу.

Считается, что именно таким способом Чапман заработала свои первые доходы, которые в будущем помогут ей открывать разные бизнесы во всем мире. Согласно другой версии, все ее стартапы финансировала ФСБ. Ведь в роли нелегалки Чапман работала под прикрытием успешной предпринимательницы.

Развод с мужем

К слову, долго брак Чапманов не просуществовал. С переездом в Британию Алекс стал Анне не очень то и интересным. Она начала жить своей жизнью, налаживать связи, а муж остался ни с чем.

Из-за шпионского скандала, в который попадет Анна, Алекса даже будут допрашивать спецслужбы разных стран. Ведь сочтут его сообщником горе-шпионки.

"Анна очень умная женщина. Однако во время нашего пребывания в Британии ее характер полностью изменился. Из беззаботной девушки она превратилась в надменную неприятную женщину, которая пыталась войти в различные влиятельные сферы", – вспомнил бывший муж Анны Чапман Алекс.



Бывшего мужа Анны считали сообщником горе-шпионки / Фото The Sun

Не исключено, что кратковременный брак Анны был лишь формальностью, которую ей нужно было пройти для получения британского гражданства. Однако продержаться надолго в Британии ей не суждено.

Начало шпионской истории

Компания, которую они основали с мужем развалилась и Кущенко пришлось вернуться в Москву. Это был 2006 год. И отсюда и начинается ее шпионская история.

Прежде всего на родине она занималась тем, что умела лучше всего – знакомиться с людьми. Историки не раз упоминали, что в этом ей помогла внешность и харизма. Да и к тому же ее отец в России знал немало нужных людей, которые при необходимости могли бы протянуть руку помощи. Поэтому Анна дома чувствовала себя как рыба в воде.



В 2006 году Анна вернулась в Россию / Фото з истаграма Чапман

Она даже ходила на различные интервью, где раздавала комментарии на тему финансовой грамотности и инвестиций. Параллельно училась предпринимательской деятельности. Эти знания ей пригодятся в будущем во время путешествия в США, где под прикрытием успешной бизнесвумен Чапман начнет потихоньку вклиниваться в ряды влиятельных американцев.

Первым ее занятием дома было создание компании, занимавшейся поиском и продажей недвижимости. Несмотря на огласку в СМИ, перспективное будущее такого бизнеса не сложилось. Деньги пошли "коту под хвост".

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Между тем в Штатах уже на протяжении 9 лет действовала тайная американская сеть шпионов, которых Кремль послал для сбора информации по разным направлениям. У каждого были свои задачи:

кто-то отвечал за сбор информации о политике в отношении Ирана;

кто отчитывался о ядреных разработках;

а кто-то о внутриполитической ситуации в США.

И вот к этой сети нелегалов решили добавить и Анну Чапман. Человека, который в шпионской работе, как окажется, понимается точно так же, как и в бизнесе – так себе, как вы уже могли догадаться.



Россия решила дополнить тайную американскую сеть шпионов Чапман / Фото из инстаграма шпионки

Именно Анна Чапман станет тем самым слабым звеном, которое приведет к самому громкому провалу российской агентуры и к самому масштабному разоблачению сети шпионов в истории ФБР.

Шпионаж в США

В США Чапман отправили в 2010 году. Она была в числе тех, кто тихо сидел в США и ждал приказов от руководства. Работала под прикрытием предпринимательницы, но вместо того, чтобы начинать "с низов", скажем так, Анна решила сразу взойти на гору.

Возможно, именно это ее и выдало. Казалось подозрительным, что только приехавшая из России женщина немедленно начала налаживать тесные контакты с влиятельными американскими лицами: банкирами, инвесторами и бизнесменами.



В 2010 году Анну Чапман отправили в США / Фото из соцсети

Жила Чапман в Нью-Йорке и точно так же, как и в России, решила покорить местный рынок недвижимости. Она хотела создать сайт, который мог бы систематизировать все данные с разных платформ и собрать их в одну. Однако идея не сработала.

Тогда она взялась за организацию компании, которая помогала бы российским стартапам получать американские инвестиции. Словом, Чапман прыгнула выше головы. Но не просто так. Оба ее проекта были прикрытием, которое могло бы объяснить, почему россиянка встречается с влиятельными и богатыми американскими людьми.

Но таким статусом в обществе нужно уметь пользоваться. Более того, нарабатывать свою легенду годами.



Анна Чапман в Нью-Йорке / Фото из соцсети

Внимание на столь активную деятельность Чапман обратили в американских спецслужбах. Прежде всего в ФБР. Несмотря на то, что история с ее финансовыми компаниями не имела успеха, и этот фактор все же объяснял тот факт, почему Анну замечают в кругу влиятельных лиц.

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Более того, федералы не могли найти доказательств причастности девушки к сотрудничеству с россиянами. Однако подозрения все же были. Надо было проверить. В Бюро даже знали о существовании тайной русской сети шпионов. Но и их было не за что взять.

Тогда же они решили повязать всех и сразу, но сделать это красиво, через Чапман. Поскольку она была самым слабым звеном во всем этом шпионском месиве, через нее и решили провернуть всю операцию. Что впоследствии получит название Ghost Stories.

Как ФБР следила за шпионами

За сетью российских нелегалов федералы следили уже много лет. За некоторыми из них спецслужбы следили в оба глаза. Например, пробирались домой под видом клининговой компании и устанавливали прослушивающую аппаратуру.

Что интересно, все нелегалы на протяжении десятка лет жизни в США действовали максимально осторожно. Они даже дома не говорили по-русски, будто подозревали, что за ними могут вести наблюдение. Однако, московские спецслужбы допустили ошибку, когда не сообщили своим людям, что команда пополняется еще одним агентом – Анной Чапман.



Деятельность Чапман в США привлекала внимание американских спецслужб / Фото из инстаграма Чапман

Как Чапман удалось арестовать

Чтобы окончательно закрыть все вопросы с Чапман, в июне того же 2010 года Анна встретилась в одном из кафе с мужчиной по имени Роман. На самом деле он был агентом ФБР, но сумел обвести Анну вокруг пальца.

В телефонном разговоре он представился одним из ее кураторов. Поэтому подозрений у Чапман не возникало. И вот долгожданная встреча с первым заданием. Роман попросил передать фальшивые документы одному человеку.



Встреча Анны с агентом ФБР / Кадры из видео ФБР

После такой, казалось бы, простой просьбы Чапман заподозрила подставу. Однако, чтобы не выдавать себя – документы от Романа взяла. Она купила телефон и позвонила отцу. Тот посоветовал никуда ничего не передавать, а занести документы правоохранителям.

И, возможно, эта схема сработала бы. Если бы Анна не выбросила телефон в мусорку после разговора. Федералы отследили звонок, узнали, с кем она говорила. И когда на следующий день девушка понесла документы в полицию, ее там же и арестовали.

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Приговора долго ждать не пришлось – депортация. Ее конечно могли бы арестовать. Но обвинений в шпионаже ей не предъявляли. Она не нанесла ущерба государственным интересам США.

Поэтому уже в июле в аэропорту Вены Анну Чапман, вместе со всеми российскими нелегалами, которые годами прятались, выдали в Россию. Правда, не просто так. Взамен забрали четверых своих шпионов. Среди них был и Сергей Скрипаль.

Как Анну Чапман встретили дома

Дома, вместо наказания, Анну Чапман ждали оды. Она стала суперзвездой. Раздавала интервью, начала ходить по телеэфирам, снималась в эротических фотосессиях и создала себе образ сексуальной русской шпионки.



В России из Анны Чапман сделали суперзвезду / Фото из инстаграма Чапман

А с 2011 года вообще стала телеведущей псевдонаучной программы "Тайны Чапман", где рассказывает о сверхъестественной ерунде.

И пока дома ее восхваляли и превратили чуть ли не национальную героиню, в Штатах Чапман подают под другим углом – как шпионку-бездарь.