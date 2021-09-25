Дитинство Анни Чапман

Чапман виросла в родині статусній. Батько, Васілій Кущенко був високопоставленим офіцером КДБ. Про його біографію відомо мало.

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Однак, крім своєї основної роботи на радянський каральний орган, він ще й допомагав доньці у її шпигунській роботі. Насамперед порадами. Матір працювала викладачкою математики у середній школі.

Що ж до самої Анни, то її біографія дитинства теж не надто красномовна. На своїх інтерв'ю дівчина не любить говорити про особисте життя. Виключно про бізнес. Попри це, відомо, що до вступу у вищий навчальний заклад, молода Кущенко змінила чимало шкіл.



Анна Чапман у дитинстві і зараз / Колаж з фото з інстаграму Чапман

Як потрапила до рядів російських спецслужб – теж не відомо. Ймовірно, допоміг у цьому батько. Назвати її "розвідницею" доволі складно. Вона скоріше виконувала роль нелегала. Людини, яка сидить у глибокому тилу, потрохи визбируючи інформацію і налагоджуючи зв'язки із потрібними людьми.

"Шпигуни часто працюють в посольствах чи на різних дипломатичних посадах. Це основа основ і, звичайно, що американський уряд про це здогадується. Тому найкращий спосіб проникнути в потрібну тобі країну і надавати розвідінформацію – це стати звичайним громадянином. Середньостатистичним жителем", – розповів колишній директор ЦРУ Леон Панетта.

Одруження у Британії

На початку нульових Кущенко поїхала в подорож до Британії, де познайомилася із тамтешнім працівником студії звукозапису Алексом Чапманом. Ймовірно, вона вже тоді працювала на російську агентуру.

Залишитися в Британії змоги не було, на майбутню міс Чапман вдома ще чекало навчання. Тож вона повернулася в Росію, а Алекса прихопила із собою. У 2002 році вони побралися і вже наступного року обидвоє повернулися до Сполученого Королівства.



Анна Чапман і її перший чоловік Алекс / Фото The Daily Telegraph

Там почалася її "успішна" кар'єра бізнесвумен. Разом із чоловіком вони заснували компанію, яка допомагала нелегально і без великих комісійних податків переправляти гроші за кордон.

Вважається, що саме таким способом Чапман заробила свої перші статки, які в майбутньому допоможуть їй відкривати різні бізнеси у всьому світі. Згідно з іншою версією, всі її стартапи фінансувала ФСБ. Адже у ролі нелегалки Чапман працювала під прикриттям успішної підприємиці.

Розлучення з чоловіком

До слова, довго шлюб Чапманів не проіснував. З переїздом у Британію Алекс став Анні не дуже то й цікавим. Вона почала жити своїм життям, налагоджувати зв'язки, а чоловік залишився ні з чим.

Через шпигунський скандал, у який втрапить Анна, Алекса навіть допитуватимуть спецслужби різних країн. Адже вважатимуть його спільником горе-шпигунки.

"Анна дуже розумна жінка. Однак під час нашого перебування в Британії її характер повністю змінився. Із безтурботної дівчини вона перетворилася на гордовиту неприємну жінку, яка намагалася увійти до різних впливових сфер", – пригадав колишній чоловік Анни Чапман Алекс.



Колишнього чоловіка Анни вважали спільником горе-шпигунки / Фото The Sun

Не виключено, що короткотривалий шлюб Анни був лише формальністю, яку їй потрібно було пройти для отримання британського громадянства. Проте протриматися надовго в Британії їй не судилося.

Початок шпигунської історії

Компанія, яку вони заснували із чоловіком розвалилася і Кущенко довелося повернутися до Москви. Це був 2006 рік. І звідси й починається її шпигунська історія.

Насамперед на батьківщині вона займалася тим, що вміла найкраще – знайомитися із людьми. Історики не раз згадували, що в цьому їй допомогла зовнішність і харизма. Та й до того ж її батько у Росії знав чимало потрібних людей, які за потреби могли би протягнути руку допомоги. Тож Анна вдома почувала себе як риба у воді.



У 2006 році Анна повернулась у Росію / Фото з інстаграму Чапман

Вона навіть ходила на різні інтерв'ю, де роздавала коментарі на тему фінансової грамотності та інвестицій. Паралельно вчилася підприємницькій діяльності. Ці знання їй знадобляться у майбутньому під час подорожі в США, де під прикриттям успішної бізнесвумен Чапман почне потрохи вклинюватися в лави впливових американців.

Першим її заняттям вдома було створення компанії, що займалася пошуком та продажем нерухомості. Попри розголос у ЗМІ, перспективне майбутнє такого бізнесу не склалося. Гроші пішли "коту під хвіст".

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Тим часом в Штатах вже упродовж 9 років діяла таємна американська мережа шпигунів, яких Кремль заслав для збору інформації по різних напрямках. У кожного були свої завдання:

хтось відповідав за збір інформації про політику щодо Ірану;

хтось звітував про ядрені розробки;

а хтось про внутрішньополітичну ситуацію в США.

І от до цієї мережі нелегалів вирішили додати і Анну Чапман. Людину, яка в шпигунській роботі, як виявиться, розуміється точно так само, як і в бізнесі – так собі, як ви вже могли здогадатися.



Росія вирішила доповнити таємну американську мережу шпигунів Чапман / Фото з інстаграму шпигунки

Саме Анна Чапман стане тією найслабшою ланкою, яка призведе до найгучнішого провалу російської агентури і до наймасштабнішого викриття мережі шпигунів в історії ФБР.

Шпигунство у США

У США Чапман відправили у 2010 році. Вона була в серед тих, хто тихо сидів у США і вичікував наказів від керівництва. Працювала під прикриттям підприємиці, але замість того, щоб починати "з низів", скажімо так, Анна вирішила одразу зійти на гору.

Можливо, саме це її і видало. Здавалося підозрілим, що жінка, яка лиш приїхала з Росії негайно почала налагоджувати тісні контакти із впливовими американськими особами: банкірами, інвесторами та бізнесменами.



У 2010 році Анну Чапман відправили у США / Фото з соцмережі

Жила Чапман у Нью-Йорку і точно так само, як і в Росії, вирішила підкорити тамтешній ринок нерухомості. Вона хотіла створити сайт, який міг би систематизувати всі дані з різних платформ і зібрати їх в одну. Однак ідея не спрацювала.

Тоді вона взялася за організацію компанії, яка допомагала би російським стартапам отримувати американські інвестиції. Словом, Чапман стрибнула вище голови. Але не просто так. Обидва її проєкти були прикриттям, яке могло би пояснити, чому росіянка зустрічається із впливовими і багатими американськими людьми.

Але таким статусом в суспільстві потрібно вміти користуватися. Ба більше, напрацьовувати свою легенду роками.



Анна Чапман у Нью-Йорку / Фото з соцмережі

Увагу на таку активну діяльність Чапман звернули в американських спецслужбах. Насамперед у ФБР. Попри те, що історія з її фінансовими компаніями успіху не мала, цей фактор вже ж пояснював той факт, чому Анну помічають в колі впливових осіб.

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Ба більше, федерали не мали змоги знайти доказів причетності дівчини до співпраці з росіянами. Однак підозри все ж були. Треба було перевірити. В Бюро навіть знали про існування таємної російської мережі шпигунів. Але й їх не було за що взяти.

Тоді ж вони вирішили пов'язати всіх і одразу, але зробити це красиво, через Чапман. Оскільки вона була найслабшою ланкою у всьому цьому шпигунському місиві, через неї і вирішили провернути всю операцію. Що згодом отримає назву Ghost Stories.

Як ФБР стежила за шпигунами

За мережею російських нелегалів федерали слідкували вже багато років. За деякими з них спецслужби пильнували в обидва ока. Наприклад, пробиралися додому під виглядом клінінгової компанії і встановлювали прослуховувальну апаратуру.

Що цікаво, усі нелегали упродовж десятка років життя у США діяли максимально обережно. Вони навіть вдома не говорили російською, ніби підозрювали, що за ними можуть вести спостереження. Однак, московські спецслужби припустилися помилки, коли не повідомили своїх людей, що команда поповнюється ще одним агентом – Анною Чапман.



Діяльність Чапман у США привертала увагу американських спецслужб / Фото з інстаграму Чапман

Як Чапман вдалось заарештувати

Щоб остаточно закрити всі питання з Чапман, у червні того ж таки 2010 року Анна зустрілася в одному із кафе із чоловіком на ім'я Роман. Насправді він був агентом ФБР, але зумів обкрутити Анну довкола пальця.

В телефонній розмові він представився одним із її кураторів. Тому підозр в Чапман не виникало. І от довгоочікувана зустріч із першим завданням. Роман попросив передати фальшиві документи одній людині.



Зустріч Анни з агентом ФБР / Кадри з відео ФБР

Після такого, здавалось би, простого прохання Чапман запідозрила підставу. Однак, щоб не видавати себе – документи від Романа взяла. Вона купила телефон і подзвонила батькові. Той порадив нікуди нічого не передавати, а занести документи правоохоронцям.

І, можливо, ця схема спрацювала би. Якби Анна не викинула телефон у смітник після розмови. Федерали відстежили дзвінок, дізналися, з ким вона говорила. І коли наступного для дівчина понесла документи в поліцію, її там же й арештували.

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Вироку довго чекати не довелось – депортація. Її звичайно могли би арештувати. Але звинувачень у шпигунстві їй не висували. Вона не завдала шкоди державним інтересам США.

Тому вже в липні в аеропорту Відня Анну Чапман, разом з усіма російськими нелегалами, які роками ховалися, видали в Росію. Щоправда, не просто так. Взамін забрали чотирьох своїх шпигунів. Серед них був і Сергій Скрипаль.

Як Анну Чапман зустріли вдома

Вдома, замість покарання, на Анну Чапман чекали оди. Вона стала суперзіркою. Роздавала інтерв'ю, почала ходити по телеефірах, знімалася в еротичних фотосесіях і створила собі образ сексуальної російської шпигунки.



У Росії з Анни Чапман зробили суперзірку / Фото з інстаграму Чапман

А з 2011 року взагалі стала телеведучою псевдонаукової програми "Тайны Чапман", де розповідає про надприродні нісенітниці.

І поки вдома її вихваляли і перетворили ледь не національну героїню, в Штатах Чапман подають під іншим кутом – як шпигунки-нездари.