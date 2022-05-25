В России снова масштабные лесные пожары, а в Белгородской области – традиционный "хлопок"
25 мая 2022 , 17:53Читати новину українською
Россия пытается воевать с половиной мира, но до сих пор не может навести порядок на своей территории. Там то загораются пожары в лесах, то опять непонятно откуда появляется так называемые "хлопки".
Так, в Белгородской области местные жители снова слышали непонятные "хлопки", которые в Украине шутливо переводят как "хлопок". В одном из местных сел были слышны звуки обстрелов.