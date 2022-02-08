В России собирают подписи за отставку Кадырова: как реагирует Кремль

В России зарегистрировали электронную петицию, где собирают подписи за отставку Рамзана Кадырова с должности главы Чечни. И она уже набрала более 90 тысяч подписей.

Кремль не обязан ее рассмотреть, сколько бы подписей она ни набрала. Однако в администрации Владимира Путина уже отреагировали на петицию – и назвали ее "несерьезной".

А тем временем Военную технику "кадыровцев" перебрасывают из Чечни в направлении Украины, – СІТ

В России появилась петиция за отставку Кадырова

Петицию инициировал российский оппозиционный политик и друг убитого Бориса Немцова Илья Яшин на международной платформе Change.org, и она уже получила поддержку около сотни тысяч подписантов.

О чем эта петиция? В ней содержится требование отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. Ибо он, как отметил Яшин, за 15 лет управления республикой "превратил регион в обособленное государство внутри России со своими порядками", и даже региональной армией, лично преданной Кадырову.

Также политик обратил внимание на " публичные угрозы в сторону журналистов, правозащитников, судей и членов их семей", которые позволяют себе Кадыров и его окружение.

в сторону журналистов, правозащитников, судей и членов их семей", которые позволяют себе Кадыров и его окружение. И напомнил об убийствах Бориса Немцова, Анны Политковской, громких похищениях, пытках и прочем, к которым, по мнению Ильи Яшина, может быть причастен Кадыров.

Как отреагировали в Кремле

Спикер президента России Дмитрий Песков отреагировал на петицию максимально инертно: он заявил, что "такое обращение несерьезно". А голоса в петиции, мол, вообще боты накручивают.

неделю назад, 2 февраля, президент России Владимир Путин неожиданно (событие не анонсировали) встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. После разговора глава Чечни заявил о стопроцентной поддержке Путина.

Кадыров, заметим, регулярно появляется в информационном поле со скандалами. Например:

Глава Чечни в середине января пригрозил снова присоединить к Чечне часть земель Ингушетии. Причем население там он "не считает людьми".

А в конце того же месяца Рамзан Кадыров заявил, что уже давно бы "захватил Украину", если б был на месте Владимира Путина (в Кремле, к слову, такое заявление не встретили с радостью).

Больше о скандальном заявлении Кадырова об Украине – смотрите в видео