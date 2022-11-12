"Православные наемники": в России планируют создать ЧВК при храме РПЦ

В России додумались создать православную ЧВК при церкви, где будут учить мобилизованным. Назовут ее "Андреевский крест".

Российские телеграмм-каналы сообщают, что убивать украинцев наемники будут посылать "по благословению" настоятеля храма в Кронштадте Алексея Ганьжина, передает 24 канал.

К теме Советовал рожать, а сам умер: российского попа, погибшего в Украине, отпевает Кирилл

Наемники будут воевать под флагом РПЦ и находиться в составе российских войск.

Православных наемников учат "не быть мясом"

Ранее в России существовал так называемый центр тактической подготовки "Андреевский крест". Он возник в 2017 году при содействии того же Ганьжина. Около сотни потенциальных наемников обучают при церкви в течение месяца. Говорят, что там есть тир.

Директор "Андреевского креста" надеется, что обучение в их центре увеличит вероятность русских солдат выжить. Добавляет, что военные, прошедшие спецподготовку при храме, должны быть не мясом, а "воином".

РПЦ поощряет убийства украинцев

Патриарх Кирилл считает, что весь мир — враг для России, потому что якобы имеет "альтернативное" видение Бога, человека и мира.

Еще в начале полномасштабного вторжения патриарх РПЦ подарила икону командующему Росгвардии Виктору Золотову. Тем самым он "благословил" российских военных на кровавую войну в Украине. В общем, в РПЦ считают, что когда россиянин идет убивать украинцев, это "смывает все грехи".

Патриарх Кирилл обещает "вечную жизнь" мобилизованным: видео