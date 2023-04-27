России хватит денег еще на год войны, несмотря на действующие санкции, – The Washington Post

Россия способна еще не менее года финансировать войну в Украине, несмотря на введенные против нее санкции. Такую оценку якобы содержат американские военные документы, попавшие в сеть во время утечки.

В документах указано, что разведка США фиксирует обеспокоенность российских олигархов экономической ситуацией в стране, но также и постепенную их адаптацию к санкциям.

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Разведка США утверждает, что Россия сможет финансировать войну в Украине как минимум еще год, даже в условиях тяжелого и растущего веса беспрецедентных санкций, согласно утечке военных документов США,

– говорится в статье.

Отмечают, что хотя некоторые российские экономические элиты могут не соглашаться с курсом страны в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента-диктатора Путина.

Однако риски для экономики России все-таки есть

Больше всего россияне опасаются растущего дефицита иностранной валюты в банках. И того, что Запад начнет вводить вторичные санкции против китайских компаний, наиболее активно торгующих с Россией – или что эти компании сами прекратят торговлю во избежание санкций.

"Москва полагается на увеличение корпоративных налогов, свой суверенный фонд, увеличение импорта и адаптивность бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление", – цитирует издание оценку разведки с грифом "совершенно секретно".

В то же время, в документах не рассматривается влияние недавно введенных санкций и долгосрочное влияние потолка цен на российскую нефть. Также оценка не содержит данных о таких важных факторах, как расходы на боеприпасы и необходимость вербовки новых солдат.