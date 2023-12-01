Санкции в действии: в России едва посадили пассажирский боинг из-за поломки шасси

Boeing 777 "Аэрофлота", летевшего из Москвы, аварийно сел в Южно-Сахалинске. Причина – проблемы с шасси, что есть типичным явлением для России.

Теперь из-за сломанного шасси рейс в Москву задерживается. Об этом пишут российские СМИ.

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В России посадили самолет из-за сломанного шасси

Из-за поломки шасси россиянам пришлось аварийно посадить летевшего из Москвы Boeing 777. Сообщается, что ему удалось приземлиться в Южно-Сахалинске "без событий" после того, как упало давление в правом колесе.

На борту было более 400 пассажиров – их встретили оперативные службы, прибывшие к месту приземления.

У окупантов проблемы с шасси: смотрите видео

Теперь обратный рейс задерживается, ведь оккупантам нужно заменить шасси, прежде чем поднять самолет в небо. Но с тем могут возникнуть проблемы, поскольку в стране-агрессорке не хватает запчастей для гражданской авиации из-за западных санкций.

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