России там быть не должно, – Байден отреагировал на приглашение Путина на саммит G20

Владимир Путин принял приглашение на саммит G20 от Индонезии, который пройдет в ноябре 2022 года. Однако Администрация Байдена частно передала Индонезии, что Россию нельзя допускать к саммиту.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что до саммита осталось еще шесть месяцев. Пока неизвестно, примет ли сам Джо Байден участие в G20.

Важно Зеленский и Путин приняли приглашение на саммит G20 – Bloomberg

Байден считает, что России не должно быть на G20

По ее словам, президент Байден категорически уверяет, что России там не должно быть.

Президент публично выразил свое неприятие участия президента Владимира Путина в G20,

– сказала Джен Псаки.

Она говорит, что нет никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии.

Путина могли пригласить еще раньше

Псаки объяснила, что Белый дом понимает, что Индонезия, возможно, пригласила Путина посетить саммит еще до вторжения России в Украину.

Тем не менее президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что его страна хочет объединить G20. "Не допускайте раскола. Мир и стабильность – ключ к восстановлению и развитию мировой экономики", – заверил он.

"Еще шесть месяцев. Поэтому мы не можем предусмотреть сейчас, как это будет выглядеть", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

В то же время США приветствовали идею Индонезии пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в саммите в качестве гостя.

К слову, ранее США заявляли, что не будут участвовать во встречах G20, если там будет Россия. Это невозможно из-за вторжения государства-агрессора в Украину. Соответствующее заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что согласна с таким решением президента Джо Байдена.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 состоится в ноябре 2022 года, в этом году принимает Индонезия.

Украина не является членом G20, но главы имеют право приглашать стран-гостей.

США и некоторые союзники давили на Индонезию, чтобы она направила приглашение Украине. В то же время, были разочарованы отказом исключить из списка Путина.

Видео по теме – Зеленского пригласили на саммит G20