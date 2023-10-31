Какие страны и как помогают завозить россиянам компоненты "в серую"

Российские военные продолжают производство своего вооружения, хотя на страну-агрессора наложены санкции. К сожалению, помогают им получать компоненты в некоторых странах.

Представитель ГУР МО Андрей Черняк для нашего материала рассказал, кто помогает врагу "в серую" завозить компоненты. Их русские захватчики используют для продолжения изготовления своего оружия.

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Кто помогает обходить санкции

Содействуют этому страны, которые не поддержали санкции Запада. Они либо напрямую помогают России, либо не создают проблем для страны-агрессора.

Враг регистрирует фирмы-прокладки. Они совершают покупку условных микрочипов в странах Запада. После этого эти части отправляются на объекты российского ВПК.

Чтобы уменьшить поток критических для российских ракет компонентов, нужно усилить механизмы экспортного контроля. Для этого Украина тесно сотрудничает с партнерами в Европе и США.

В основном помогают россиянам завозить компоненты в "серую" страны Азии, крупнейшая из которых – Китай. Есть целый ряд компаний в КНР, которые помогают России получить западные микрочипы. Сам Пекин предоставляет для Москвы технологии двойного назначения, хотя декларативно и политически занимает нейтральную позицию по войне России против Украины. Достаточно весомую часть технологий и компонентов оккупанты получили от Ирана,

– отмечает Черняк.

По его словам, есть несколько государств, в которых регистрируют подставные компании россияне. Правда, сейчас с ними идет конструктивный и эффективный диалог. Его цель – устранить проблемы обхода санкций. Речь идет о Пакистане, Казахстане, Армении и ОАЭ.

Андрей Черняк также отметил, что треть предприятий ракетной отрасли России – в зоне досягаемости неизвестных беспилотников. Именно поэтому эти БПЛА систематически атакуют военные объекты русских захватчиков.

Это позволяет усложнить производство дронов и ракет. А именно на этом враг делает акцент после поражений, которые он за полтора года полномасштабного вторжения потерпел в Украине.