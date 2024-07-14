Типичная контрабанда: как россияне ищут пути обхода санкций

Украина и международные партнеры ввели ряд санкций против России после полномасштабного вторжения. Однако страна-агрессор все же находит обходные пути, чтобы получать важные детали для своего военно-промышленного комплекса.

Санкции действуют и затрудняют поставки в Россию ключевых компонентов для производства боеприпасов, но это не единственный выстрел, после чего враг остановит свой ВПК. Председатель правления StateWatch Александр Леменов рассказал 24 Каналу, какие ограничения будут иметь эффективный результат.

Обратите внимание Насколько Россия научилась адаптироваться к санкциям: из-за кого на самом деле ослабевает эффект

Кто помогает России

Евросоюз уже наложил на Россию 14 пакетов санкций, но россияне все равно завозят необходимые товары. Просто для них длиннее транспортное плечо, что увеличивает расходы.

Попытки наложить санкции и избежание их россиянами – игра в долгую. Не бывает такого, что наложили санкции, а россияне сели, сложили свои гнилые лапки и ничего не делают,

– отметил Леменов.

Кремль ищет другие юрисдикции, чтобы шли не прямые поставки, например, из Германии, Франции, США, а по так называемому параллельному импорту. Хотя действительно это типичная контрабанда.

России помогает Кыргызстан, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что россияне получают те или иные элементы для производства вооружения.

Против какого сектора надо жесткие ограничения

В 2023 году резко увеличился импорт ключевых компонентов для производства боеприпасов – целлюлозы и нитроцеллюлозы из стран Средней Азии, Китая и даже из стран западных демократий.

Целлюлоза и нитроцеллюлоза крайне необходима россиянам для производства бездымного пороха, без этого они не смогут производить снаряды. Подавляющее большинство сырья идет через Узбекистан или Ферганский химический завод.

Понятно, что нитроцеллюлоза производится из целлюлозы. Это россияне делают в промышленных масштабах на двух пороховых заводах – Казанском и Пермском,

– сказал председатель правления StateWatch.

Россияне пытаются установить контроль даже за теми предприятиями, которые поставляют сырье, контролируя всю цепочку самостоятельно.

"Это можно остановить, наложив санкции. Стоит бить по банковскому сектору, накладывать вторичные санкции на финансовые учреждения, через которые происходят транзакции. К тому же все транзакции имеют корреспондентские счета, которые можно отслеживать", – добавил Леменов.

К слову, благодаря санкциям США китайские банки ограничили продажи юаня России.