"Чтобы не осталось вообще ничего": в России заявили о намерении полного уничтожения Украины

Граждане страны-агрессора не прекращают удивлять общество своими циничными и абсурдными заявлениями. Так, кремлевский пропагандист Сергей Мардан размечтался о полном уничтожении Украины.

Россиянин считает, что всю территорию Украины нужно превратить в "санитарную зону", где не смогут жить люди. По словам путинского любимца, наше государство нужно "разобрать на кирпичи", передает 24 Канал.

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Радуются массированным обстрелам Украины

Во время очередного авторского эфира Соловьева, который поддерживается "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией", украинофоб Сергей Мардан порадовался из-за массированных атак по территории Украины.

Кремлевский пропагандист намекнул, что такая тактика российского руководства по уничтожению критической инфраструктуры нашего государства будет продолжаться и в дальнейшем.

А что будет дальше? И мы целую неделю видим, что будет дальше. Далее вся Украина методично будет превращаться в "санитарную зону",

– цинично насмехается z-патриот.

В понимании сторонника кровавых действий Москвы "санитарная зона" означает "территорию войны". По его словам, это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога.

Приспешник Путина считает, что это происходит, когда "крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы", а также "уходят потоком люди".

"Мне кажется, сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо разобрать на кирпичи. Чтобы там не осталось вообще ничего", – добавил пропагандист.

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