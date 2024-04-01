Росіянин вважає, що всю територію України потрібно перетворити на "санітарну зону", де не зможуть жити люди. За словами путінського улюбленця, нашу державу потрібно "розібрати на цеглу", передає 24 Канал.

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Радіють масованим обстрілам України

Під час чергового авторського ефіру Соловйова, який підтримується "Всеросійською державною телевізійною та радіомовною компанією", українофоб Сергій Мардан порадів через масовані атаки по території України.

Кремлівський пропагандист натякнув, що така тактика російського керівництва стосовно знищення критичної інфраструктури нашої держави буде продовжуватися й надалі.

А що буде далі? Та ми цілий тиждень бачимо, що буде далі. Далі вся Україна методично перетворюватиметься на "санітарну зону,

– цинічно насміхається z-патріот.

У розумінні прихильника кривавих дій Москви "санітарна зона" означає "територію війни". За його словами, це місцевості, де немає електрики, де розбиті мости, транспортні розв'язки, де не ходить залізниця.

Поплічник Путіна вважає, що це відбувається, коли "великі міста не в змозі підтримувати нормальну життєдіяльність, бо там не працює водопостачання, каналізація, не працює МНС, не працюють нормально лікарні", а також "йдуть потоком люди".

"Мені здається склався абсолютно повний консенсус довкола тієї ідеї, що Україну треба розібрати на цеглу. Щоб там не залишилося взагалі нічого", – додав пропагандист.

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