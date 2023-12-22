За водительскими правами через военкомат: в России уклонисты не смогут сесть за руль

Хотя Владимир Путин не объявлял новую волну мобилизации, россияне ежедневно сталкиваются с проблемами. К примеру, уклонисты не смогут получить водительские права.

Следовательно, будто права россиян, в связи с полномасштабным вторжением в Украину, не ограничиваются. Но по факту у жителей страны-агрессора становится все меньше прав, если они хотят избежать фронта.

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Уклонистам в России не сладко

В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что к экзамену на права не допустят уклонившихся от явки за повесткой в военкомат. Они также не будут иметь возможность получить водительские права, передают пропагандистские СМИ.

Мы удивлены, что россияне не выдают повестки вместе с водительским удостоверением. Так ведь можно было бы сразу отправлять оккупантов водителями на фронте. Хотя, возможно, эту схему враг уже использует, просто об этом мы не знаем.

На самом деле мы можем иронизировать сколь угодно раз. Но факт остается фактом: в России продолжают раздавать повестки. И делают это не для того, чтобы вести военный учет, а для того, чтобы гнать на верную смерть самих россиян. И те, кто пытается всячески избежать получения повестки и визита в военкомат, с каждым днем будут терять все больше прав, которые имели до 24 февраля 2022 года.

Россияне будут получать электронные повестки

Собственно, президент России Владимир Путин поручил, чтобы осенний призыв в армию в 2024 году проводился по упрощенному процессу. Он предусматривает вручение электронных повесток гражданам страны-агрессора.

Кремль планирует воспользоваться единым реестром повесток. И сделать это стремятся раньше, чем заявляли. Еще в апреле 2023 года соответствующие правки, а также рассылку электронных повесток и ряд ограничений для поступивших призывников приняла российская госдума.

Так, этот единый реестр военного учета и общедоступный реестр повесток должны начать свою работу до следующего осеннего призыва. Об этом говорится в поручении Владимира Путина российскому Министерству обороны.

Обратим внимание, что ранее российский президент обещал, что соответствующий реестр начнет свою работу не раньше 2025 года. Впрочем, очень быстро он изменил свое мнение.