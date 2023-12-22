Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов выразил 24 Каналу мнение о том, что для Путина мобилизация по своему содержанию не политический шаг, а управленческий. Он диктуется, прежде всего, логикой войны.
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Продолжается подготовка
Весной 2023 года в России был принят закон об электронных повестках. Российские власти планируют "испытать" его на срочниках осеннего призыва 2024 года, чтобы понять, какие могут возникнуть проблемы и исправить их. Фактически сейчас идет подготовка системы к новой волне мобилизации.
Она состоится сразу после выборов президента в России – в апреле или мае. Это будет зависеть от ситуации на фронте,
– предположил политолог.
В то же время, для Путина мобилизация является источником серьезных политических проблем. Поэтому он попытаться ее избежать, пока будет иметь возможность. Если же военные скажут, что без нее нельзя, она состоится.
Во время пресс-конференции 14 декабря Путину задали вопрос о мобилизации, и он мог четко заявить, что ее не будет. Однако, по мнению политолога, глава Кремля занимался словоблудием, жонглировал цифрами, подводя к мысли, что мобилизация не нужна, потому что военных вроде бы и так хватает.
Он сказал фразу, что "на данный момент мобилизация не нужна". Он не сказал, что она вообще не нужна, а добавил – "на данный момент". Может оказаться, что в апреле будет другой "момент" и мобилизация потребуется. Когда в апреле он ее объявит, и все бросятся ловить его на слове, то выяснится, что он просто оговорился,
– объяснил российский Аббас Галлямов.
Все это свидетельствует о том, что Путин не исключает проведения мобилизации и готовит для нее инфраструктуру. Весной и летом были внесены изменения в законодательство, ограничивающие возможности граждан уклоняться от мобилизации.
Что известно о мобилизации в России
- В апреле 2023 года в России был принят закон о едином реестре военнообязанных. Согласно ему, россияне, подлежащие мобилизации, обязаны получать повестки как в бумажном, так и в электронном варианте. То есть электронные повестки приравняли к бумажным.
- Кроме того, всем гражданам, получившим повестку, запрещен выезд из России до их визита в военкомат.
- Во время осеннего призыва в 2024 году этот закон о едином реестре повесток начнут применять. Хотя Путин обещал, что его введут не раньше 2025 года.
- В то же время в России растет количество выступающих против принудительной мобилизации. Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что в России в начале года не поддерживали принудительный призыв в армию примерно 60% россиян. В декабре 2023 года этот показатель вырос до 69%.