Не везет, так не везет: в России в очередной раз упал самолет, есть жертвы
2 августа 2023, 10:31Читати новину українською
В Краснодарском крае на России упал гидросамолет и загорелся. В результате этого есть жертвы.
Аварию потерпел частный гидросамолет. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России в очередной раз упал самолет
По информации росСМИ, на севере Красноярского края потерпел крушение частный гидросамолет. На борту находились два человека.
Предварительно, два человека погибли во время аварии. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.
По информации МЧС, во время падения гидросамолетов загорелся. Пожарные погасили вспышку. В настоящее время прокуратура начала проверку и следственные меры.
Падение самолета в России: смотрите видео
Другие подобные случаи в России
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