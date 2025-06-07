На Путина надвигается апокалипсис: его открыто упрекают в России

Два апокалиптических для Кремля документа были распространены в блогосфере на прошлой неделе.

Первой публикацией мы обязаны известному пропагандисту Сергею Маркову, которому кем-то (?!) иногда разрешается неожиданно включать режим юродивого: не могу больше молиться за президента-ирода, богородица не велит. Об этом заявил Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал.

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В телеграм-канале он разместил "манифест капитуляции" известного беглого воина "русского мира" из Одессы, предваряя его своей политологической оценкой – "Именно так сейчас, к сожалению, думают многие в системе, а, возможно, и на вершине власти. Думают, но пока молчат".

"Манифест капитуляции"

Постепенно исчезает даже память о той короткой эйфории, которая сопровождала введение ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года. Тогда казалось, что Россия – гарант стабильности, арбитр, центр силы. Сейчас от этого ощущения не осталось ничего.

Казахстан уверенно идет своим путем, формирует собственную стратегию безопасности. Подписал план военного сотрудничества с Великобританией, предусматривающий подготовку офицеров в британских военных академиях. Строит с сингапурскими партнерами завод по производству боеприпасов 155-го калибра, стандарта НАТО. Вводит систему территориального резерва по западным образцам (даже недавно был скандал с местным аналогом ТЦК). И все это в парадигме, где Россия рассматривается не как союзник, а как потенциальная угроза.

Азербайджан окончательно ликвидировал армянский Арцах без оглядки на ОДКБ и с убитыми российскими миротворцами. А после сбитого самолета в декабре 2024 года публично потребовал от Москвы извинений и компенсаций, закрыл офисы российских государственных структур. Ильхам Алиев играет в открытую – наращивает сотрудничество с Украиной, поставляет гуманитарную помощь, избегает даже формального нейтралитета.

Армения – в прошлом основной союзник на Южном Кавказе – фактически покинула российскую орбиту. Никол Пашинян неоднократно заявлял о выходе из ОДКБ, страна отозвала постпреда в организации, закрыла российские пропагандистские каналы.

Узбекистан игнорирует ОДКБ с 2012 года, зато активно развивает партнерство с Европой через саммиты и секторальные соглашения. В прошлом году наблюдалось напряжение между Москвой и Ташкентом в связи с покушением на одного из госслужащих и "чеченским следом".

Вместо нейтральной Финляндии теперь 1300 километров границы с НАТО. Швеция, которая сохраняла нейтралитет даже в годы Второй мировой, участвует в натовских военных учениях, поставляет оружие Украине. Весь север Европы перестраивает вооруженные силы под совместные действия в Арктике и Балтике. Вся Европа превращается в единую антироссийскую коалицию. Германия переориентирует производственные мощности на военные заказы. Оборонные расходы ЕС направлены на 5% ВВП. Впервые возник единый европейский военный бюджет.

Сирия, которая недавно играла роль витрины российского геополитического влияния, теперь – площадка для массовой казни пророссийских элементов. А российские базы в Сирии – самое уязвимое место африканских инициатив.

За три года радикально изменилась архитектура безопасности в Евразии. Россия больше не региональный лидер, не политический центр, не гарант стабильности. Геополитический вес не просто уменьшается – он обнуляется. Фактически весь внешнеполитический масштаб России сегодня – это тактические бои в Донецкой и Сумской областях.

То, что задумывалось как быстрая смена режима в Киеве, превратилось в затяжную "мясорубку", пожирающую геополитический капитал страны. Вся военная машина сосредоточена на штурмах украинских сел. Все ресурсы выжимаются ради фронта, который почти не двигается.

Куда все катится, было понятно еще в 2022 году. Однако руководство России с маниакальным упорством долбило украинскую оборону. Видимо, в Кремле верят, что если удастся разрушить Украину, все проблемы сами собой растворятся и вернется 2021 год. Хотя к тому времени, когда Украина упадет – если она вообще упадет – мир вокруг будет совсем другим.

Мы еще не коснулись вопроса санкций, потери рынков, тотальной зависимости от Китая. Что получает Россия взамен? Комплименты неадекватного американского президента и визиты африканских вождей. А ну, еще регулярные звонки и визиты мировых лидеров с предложением... завязывать.

Раньше Россия была окружена буферной зоной формального нейтралитета, теперь она окружена системой оборонительных альянсов, где Москва часто не имеет ни союзников, ни посредников. Такие тектонические сдвиги необратимы. Сам этот факт говорит, что геополитическая "спецоперация" привела к прямо противоположному результату.

Путин слышит все обвинения

Эти очевидные и даже банальные сентенции-обвинения многих патриотов "русского мира" в системе и даже ее верхних этажах риторически обращены к одному человеку. И вы знаете этого человека.

"Манифест" органично дополняется еще одним страшненьким документом, который появился почти одновременно с другой стороны Атлантики. NYT опубликовала статью "Secret Russian Intelligence Document Shows Deep Suspicion of China".

В ней утверждается, что в контрразведке ФСБ создано специальное подразделение по борьбе со шпионажем и подрывной деятельностью КНР. В статье подробно излагается секретный доклад этого подразделения, который оказался в распоряжении издания. В нем утверждается, что китайское руководство, убедившись в значительном геополитическом и военном ослаблении России и ее возросшей зависимости от Китая в годы "СВО", намерено уже в ближайшем времени формально озвучить свои известные огромные территориальные претензии к России.

Редакция NYT утверждает, что она давала полученный доклад ФСБ на экспертизу шести крупнейшим американским экспертам по российско-китайским отношениям, и все они признали документ аутентичным. Как седьмой эксперт я присоединяюсь к мнению своих американских коллег. Тем более, что на протяжении более четверти века я в своих многочисленных публикациях предупреждал российские власти об опасных тенденциях развития российско-китайских отношений. Перечитайте, например, как мое экспертное мнение статью "Спина к спине" семилетней давности.

Архитектор этой крупнейшей геополитической катастрофы XXI века, разворачивающейся на наших глазах, конечно, слышит все ошеломляющие молчаливые обвинения своего окружения. Он прикрывается от них своим последним фиговым листочком "Трамп Наш".

Он еще не понял, что огромные усилия, вложенные в успешную вербовку Трампа, не просто пошли прахом. Трампло из стратегического актива Кремля превращается в фактор, консолидирующий всех убежденных противников рашизма на Большом Западе, в том числе и в США.

Коалиция Решительных (Украина, Германия, Великобритания, Франция...) имеет и политическую волю, и необходимые ресурсы для нанесения России поражения в ее последнем "летнем наступлении".

Осенью 2025 года в среде "Z-патриотов" громко зазвучит знаменитый клич кровавой осени 1999 года, приведший Путина к пожизненной власти – "Мочить в сортире". С уточнением – "в сортире-чемодане".