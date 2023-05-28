В России давно отсутствует власть: когда в стране-агрессоре началась смута и каковы ее признаки

В России давно началась смута, а власть отсутствует как таковая. В 2016 году ее уже не было. Там действовали определенные преступные группировки, считавшие себя властью, но это далеко не так. Сейчас в стране-агрессоре ни один государственный инструмент не действует.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. Он отметил один из ключевых инструментов и откровенно высмеял его деятельность.

Смотрите также Турция может присоединиться к процессу распада России: какие у нее претензии к стране-агрессорке

"Раньше я говорил, если царь не знает, что происходит, его надо сажать в психушку. Если он знает, что происходит и не препятствует этому, его надо сажать в тюрьму. Если он знает, что происходит и потакает этому, его надо сажать на кол", – категорически заявил оппозиционный политик.

Вячеслав Мальцев о внутренних процессах в России: смотреть видео

Армия – танк с табуреткой

Мальцев подчеркнул, что в настоящее время ни один из государственных инструментов в России не действует. И один из них – армия.

"Танк с табуреткой – армия Путина с разваливающимися автоматами. Пригожин собирает зэков и отправляет их на фронт. Почему он это делает, потому что такой государственный инструмент, как армия отсутствует. Как работает полиция, спецслужбы – я смеюсь над этим", – сказал журналист.

Он привел красноречивый пример, как спецслужбы искали предполагаемого подозреваемого по месту жительства в России, а тот давно находится за границей. Это свидетельствует об абсолютном отсутствии спецслужб, оперативной и полицейской работе. Они не занимаются обслуживанием режима, потому что сам режим не может требовать этого.

Ежедневно Россия горит. Путин позиционирует себя как авторитетного диктатора, а у него все деньги украли под ноль. На местах все разворовали,

– отметил еще одну проблему Мальцев.

Распад России: когда и какие последние новости