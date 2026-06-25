Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко пояснил 24 Каналу, что Лукашенко пока не прислушался к предложению Зеленского, что может иметь катастрофические последствия.
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Почему в России уже начинают искать виновного в войне?
По словам военного, успехи на фронте не должны "опьянять" общество. Во-первых, ситуацию на поле боя удалось переломить благодаря Силам обороны и поддержке народа. Во-вторых, важно говорить об ударах на оперативном уровне и по стратегическим объектам в глубине России – украинскими дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. Это системный процесс, требующий времени и максимального "обескровливания" России тактикой мелких порезов.
Сейчас ведется подготовительная работа в информационном поле на территории России: пропагандисты уже начинают говорить, что на самом деле во всем виноват только Путин. Это свидетельствует о том, что в "час Ч" его, вероятно, "похоронят" так же, как в свое время похоронили Сталина, свалив на него ответственность за все.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По мнению Федоренко, россияне не осознают, как над ними насмехаются собственные власти, потому что их намеренно лишили надлежащего образования, чтобы максимально "затупить". Речь идет о стране-"бензоколонке" с огромными запасами полезных ископаемых и металлов, где большинство людей до сих пор пользуются уличными туалетами, потому что все деньги уходят в один "карман".
Поэтому выполнение задач по уничтожению влияния России должно выстраиваться системно — ещё некоторое время придётся активно вести боевые действия на тактическом уровне, наращивать возможности по перерезанию логистики, подавлению ПВО и уничтожению военно-политического потенциала в глубине России.
Посмотрим, что будет делать Лукашенко. Пока не видно, что он прислушивается к рекомендациям президента Украины. Если белорусы склонят голову, как это сделали россияне, мы будем вынуждены наносить удары по объектам энергетики, нефтепереработки и военного назначения — и это на десятилетия отбросит Беларусь назад,
– сказал Федоренко.
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