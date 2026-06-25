Командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що Лукашенко поки не дослухався до пропозиції Зеленського, що може мати катастрофічні наслідки.

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Чому в Росії вже починають шукати винного у війні?

За словами військового, успіхи на фронті не мають "п’янити" суспільство. По-перше, ситуацію на полі бою вдалося переломити завдяки Силам оборони та підтримці народу. По-друге, важливо говорити про удари на оперативному рівні та по стратегічних об’єктах у глибині Росії – українськими дронами, крилатими ракетами й балістикою. Це системний процес, що потребує часу та максимального "знекровлення" Росії тактикою малих порізів.

Зараз триває підготовча робота в інформаційному полі на території Росії: пропагандисти вже починають говорити, що насправді у всьому винен тільки Путін. Це свідчить про те, що в "час Ч" його, ймовірно, "поховають" так само як свого часу поховали Сталіна, зваливши на нього відповідальність за все.

На думку Федоренка, росіяни не усвідомлюють, як з них насміхається власна влада, бо їх навмисно позбавили належної освіти, аби максимально "затупити". Йдеться про країну-"бензоколонку" з великими запасами корисних копалин і металів, де більшість людей досі користуються вуличними туалетами, бо всі гроші йдуть в одну "кишеню".

Тому виконання завдань зі знищення впливу Росії має вибудовуватися системно – ще певний час доведеться активно воювати на тактичному рівні, наростити спроможності з перерізання логістики, придушування ППО та знищення військово-політичного потенціалу в глибині Росії.

Подивимося, що робитиме Лукашенко. Поки не видно, що він дослухається до рекомендації президента України. Якщо білоруси схилять голову, як це зробили росіяни, ми будемо змушені бити по об’єктах енергетики, нафтопереробки й військового призначення – і це на десятиліття відкине Білорусь назад,

– сказав Федоренко.

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